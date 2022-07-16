Уголовные дела о военных "фейках" ведутся в 36 регионах России

В распространении фейков о российской армии обвинили уже 73 человека. Среди них журналисты, политики, священники и даже полицейские. Дела расследуются почти в половине российских регионов. Статистику по уголовным делам за "фейки" приводит проект "Сетевые Свободы".

Чаще всего в распространении "заведомо ложной информации о российской армии" обвиняют журналистов – как минимум 12 возбуждённых дел. Следом идут гражданские активисты – семь дел, политики и блогеры – по шесть. Также среди обвиняемых есть трое полицейских, двое священников и один сотрудник МЧС.

Почти 22% всех дел о "фейках" заведены в Москве. Кроме неё, в лидерах Санкт-Петербург, Новосибирск, Ингушетия и Кировская область. Чаще всего до вынесения окончательного приговора обвиняемых отправляют в СИЗО – как минимум в трети случаев.

По информации "Сетевых Свобод", в личных беседах следователи заявляют, что они ничего не решают по этой категории дел, все указания приходят "сверху".