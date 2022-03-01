В школах Омской области на этой неделе должны пройти уроки, на которых учителя должны объяснять детям почему в Украине российские власти проводят "специальную военную операцию". Об этом сообщил портал NGS55.RU со ссылкой на источники. Возможно, такие же уроки пройдут в Иркутске.

Занятия должны пройти на уроках истории и обществоведения по теме "Моя страна". Об этом изданию рассказали два учителя из Омска и сотрудник администрации школы в регионе. По их словам, распоряжение об этом пришло из регионального Министерства образования.

Для проведения занятия о ситуации в Украине было направлено две презентации для учеников с 6 по 8 и с 9 по 11 классы. Педагоги должны рассказать школьникам о причинах военных действий, как их видит Москва, и ответить на их вопросы.

В методичках для учителей обозначена цель: "основываясь на достоверных фактах и документах, сформировать у учеников среднего звена школы адекватную позицию по вопросу проведения Вооруженными силами России специальной миротворческой операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик".

Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины 24 февраля по решению президента Владимира Путина. Российская армия осаждает Киев, Харьков, Херсон и Мариуполь, заняв несколько более мелких городов. Кремль заявляет, что вторжение проводится ради обеспечения безопасности пророссийских сепаратистов Украины и "денацификации" страны. Западные страны подозревают, что Москва планирует установить в Киеве пророссийское правительство.