Российское Министерство обороны предложило присвоить статус ветеранов боевых действий участникам вторжения в Украину. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Он может затронуть до 150 тысяч человек.

Документ вносит поправки в закон "О ветеранах". Он расширяет статус ветеранов боевых действий на участников "специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года".

Ветеранам и инвалидам боевых действий по закону полагаются пенсии, денежные выплаты, предоставление жилья нуждающимся, оплата услуг ЖКХ, медицинская помощь и другие льготы, например, бесплатное протезирование. Перед началом вторжения в Украину, по оценке западных разведок, Москва скопила у границы до 150 тысяч военных — все они могут получить новые льготы.