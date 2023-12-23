Учёные выловят вымирающих рыб-"рукоходов" из-за потепления

Учёным разрешили выловить часть красных рыб-"рукоходов", чтобы спасти вымирающий вид от потепления. Об этом рассказывает The Guardian.

Рыб, которые используют свои плавники в качестве "рук", чтобы передвигаться по морскому дну, осталось не более сотни. Все они живут у берегов Тасмании, где вода нагревается в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру. Если ничего не сделать, из-за разрушения среды обитания популяция "рукоходов" может сократиться на 99%, прогнозируют эксперты.

Для начала учёные выловят 25 рыб и разместят их в Институте морских и антарктических исследований на Тасмании. Сотрудники института будут следить за признаками стресса у рыб и при необходимости выловят оставшихся. Как только угроза тепловых волн исчезнет, "рукоходов" вернут обратно в море.

Австралийское правительство выделило 240 тысяч долларов на восстановление среды обитания "рукоходов" и на их содержание в неволе.