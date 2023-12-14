Сайгака убрали из Красной книги: его популяцию восстановили

Степную антилопу сайгака убрали из Международной Красной книги. Статус его существования официально сменили с "находящегося на грани полного исчезновения" на "близкий к угрожаемому".

Популяция сайгака признана восстановленной. В Казахстане – основном месте обитания степных антилоп – в 2005 году их было всего 39 тысяч, а сейчас – почти два миллиона.

Власти Казахстана, совместно с местными и международными организациями, стали эффективнее бороться с браконьерством и расширили охраняемые территории степи.

Сайгаки живут на земле со времён последнего ледникового периода. Им удалось пережить шерстистых мамонтов и саблезубых тигров. Однако после распада СССР усилилось браконьерство: сайгаков убивали ради мяса и рогов. Последние экспортировались в Азию, где из них производили "лекарства" с недоказанной эффективностью.

Кроме того, с развитием дорожной инфраструктуры и добывающей промышленности, а также под влиянием изменения климата была значительно разрушена среда обитания сайгаков. Всё это привело к тому, что в начале нулевых осталось лишь 6% мировой популяции сайгаков.

Антилопы играют важную роль в степной экосистеме, влияя на структуру растительности и тем самым поддерживая биоразнообразие. По словам профессора Оксфордского университета и председательницы Альянса по сохранению сайгака Элеонор Милнер-Галланд сайгаки "являются культурным символом степи и символизируют свободу".