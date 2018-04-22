Шестое вымирание. Эфир в 21:05

Каждый год на Земле исчезают сотни и тысячи видов живых существ. И если раньше исчезновение видов было связано с глобальными катастрофами и инопланетынми телами (как, например, вымирание динозавров), то сейчас причина вымирания - деятельность человека. Можно ли остановить исчезновение видов, и является сам человек вирусом, уничтожающим все живое?

Гости программы - Александр Сорокин, руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие» ВНИИ ЭКОЛОГИЯ и Наталья Дронова, координатор проектов по сохранению редких видов животных WWF. Эфир в 21:05.