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Археология. Будущее

Шестое вымирание. Эфир в 21:05

Кто останется жить на планете?

Каждый год на Земле исчезают сотни и тысячи видов живых существ. И если раньше исчезновение видов было связано с глобальными катастрофами и инопланетынми телами (как, например, вымирание динозавров), то сейчас причина вымирания - деятельность человека. Можно ли остановить исчезновение видов, и является сам человек вирусом, уничтожающим все живое?

Гости программы - Александр Сорокин, руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие» ВНИИ ЭКОЛОГИЯ и Наталья Дронова, координатор проектов по сохранению редких видов животных WWF. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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