Шестое вымирание. Эфир в 21:05

Каждый год на Земле исчезают сотни и тысячи видов живых существ. И если раньше исчезновение видов было связано с глобальными катастрофами и инопланетынми телами (как, например, вымирание динозавров), то сейчас причина вымирания - деятельность человека. Можно ли остановить исчезновение видов, и является сам человек вирусом, уничтожающим все живое?
Гости программы - Александр Сорокин, руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие» ВНИИ ЭКОЛОГИЯ и Наталья Дронова, координатор проектов по сохранению редких видов животных WWF. Эфир в 21:05.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.