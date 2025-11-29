Удар по Киеву: есть погибшие, тысячи людей без света

Российские военные в ночь на 29 ноября нанесли массированный удар по Украине с использованием ракет и беспилотников. Главными целями ударов были Киев и Киевская область. Погибли, по последним данным, не менее трёх человек, десятки ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила 36 ракет и почти 600 дронов. Главными целями атаки, по его словам, были объекты энергетики и другая гражданская инфраструктура. Было повреждено также много жилых домов, возникли пожары.

В Киеве погибли два человека, пострадали не менее 10. В разных районах столицы Украины возникли пожары в жилых домах, в том числе в 14-этажном доме в Шевченковском районе.

Под ударом была также Киевская область, в частности Бровары и Фастовский район.

В Киеве из-за российского удара было перекрыто движение транспорта на Харьковском шоссе. Сообщается, что там горели автомобили.

Сотни тысяч жителей Киева и области в результате российского удара временно остались без электричества. Российские военные удар пока не комментировали. В результате предыдущего обстрела Киева в ночь на 25 ноября погибли семь человек, ещё 20 пострадали.