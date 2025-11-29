Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Удар по Киеву: есть погибшие, тысячи людей без света

Последствия удара по Киеву
Последствия удара по Киеву
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Российские военные в ночь на 29 ноября нанесли массированный удар по Украине с использованием ракет и беспилотников. Главными целями ударов были Киев и Киевская область. Погибли, по последним данным, не менее трёх человек, десятки ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила 36 ракет и почти 600 дронов. Главными целями атаки, по его словам, были объекты энергетики и другая гражданская инфраструктура. Было повреждено также много жилых домов, возникли пожары.

В Киеве погибли два человека, пострадали не менее 10. В разных районах столицы Украины возникли пожары в жилых домах, в том числе в 14-этажном доме в Шевченковском районе.

Под ударом была также Киевская область, в частности Бровары и Фастовский район.

В Киеве из-за российского удара было перекрыто движение транспорта на Харьковском шоссе. Сообщается, что там горели автомобили.

Сотни тысяч жителей Киева и области в результате российского удара временно остались без электричества. Российские военные удар пока не комментировали. В результате предыдущего обстрела Киева в ночь на 25 ноября погибли семь человек, ещё 20 пострадали.

Утечка переговоров России и США
Embed
Утечка переговоров России и США

No media source currently available

0:00 0:17:06 0:00

Утечка переговоров России и США

Трамп о мирном плане

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG