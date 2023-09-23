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Удар по Севастополю. Карабах сдает оружие. "Барби" рвет кассу в России. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 38-й недели 2023 года

Война и мир в Карабахе. Баку возвращает территорию: интеграция или этническая чистка? Почему Путин сдал Армению и перестал быть миротворцем?

Зеленский в США и Канаде. Перепалка в ООН: как президент Украины получил трибуну в Совете Безопасности Объединенных Наций? Что пообещал Байден Киеву?

Россия с краденной "Барби", но без "Оскара". Пиратская копия фильма Греты Гервиг стала лидером кинопроката в РФ. Роскомнадзор против якутского фильма "Айта". Что выберет кинозритель: войну или развлечение?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с экс-российским дипломатом Борисом Бондаревым, политологом Рубеном Меграбяном, редактором информационного агентства "Туран" Шахином Хаджиевым и кинопродюсером и автором телеграм-канала "Запасаемся попкорном" Иваном Филипповым.

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