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Уехавшие из-за войны артисты балета подготовили "Воссоединение в танце"

Иллюстративное фото

Бывшие танцовщики Большого, Мариинского, Михайловского и других театров, уехавшие из России из-за войны в Украине, подготовили представление "Воссоединение в танце". Единственное выступление состоится сегодня, 12 ноября, в Калифорнии.

"Эта уникальная постановка подчёркивает непреходящую силу балета и стойкость танцовщиков во время колоссальных перемен", говорится в описании представления.

Постановкой руководил бывший премьер Мариинского балета Ксандер Пэриш. Он покинул труппу после вторжения России в Украину. Так же поступили ещё более 15 участников "Воссоединения в танце".

"Каждый из нас здесь, в этой группе, обладает уникальной историей. Но эти истории связаны нитью общего опыта отъезда из России и того, что мы там любили", – сказал Пэриш.

По его словам, билеты были распроданы за десять дней, также выступление будет транслироваться снаружи Центра искусств Сегерстром. Зрители увидят премьеру балета в хореографии Пэриша на "Детский альбом" Чайковского, а также фрагменты из классических балетов "Корсара", "Раймонды" и других.

Также Пэриш сообщил, что рассматривает расширение проекта, чтобы показать "то, что они любят, большему количеству людей".

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