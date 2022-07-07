Уехавший после начала войны с Украиной главный раввин Москвы покинул свой пост

Главный раввин Москвы и раввин Московской хоральной синагоги Пинхас Гольдшмидт оставил свои должности. По официальной версии, он сделал это в связи с истечением контрактов. Ранее он был вынужден покинуть страну после того, как власти стали требовать от него поддержать войну с Украиной, сообщила его невестка. Сам он рассказал, что уехал из-за болезни отца.

Родившийся в Цюрихе Гольдшмидт служил в Москве с 1989 года, он впервые избран главным раввином города в 1993 году. В марте он уехал из страны. Уже после отъезда он был переизбран на пост главного городского раввина вопреки позиции российских властей, писала газета The Jerusalem Post. Издание утверждало, что его переназначение было поддержано главными раввинами Израиля.

Московская еврейская религиозная община распространила заявление Гольдшмидта, в котором он говорит, что его работа как главного раввина города "пока завершена", но он "остаётся на связи" — передаёт "Интерфакс". В тексте он поблагодарил членов сообщества. "Для меня было большой честью служить в Московской хоральной синагоге и работать во благо еврейской общины России все эти годы", — говорится в заявлении.