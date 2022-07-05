Россия может прекратить деятельность "Сохнута"

Российские власти потребовали от руководства Еврейского агентства "Сохнут" прекратить деятельность. Об этом пишет The Jerusalem Post. Официальные лица агентства подтвердили изданию получение письма, а также отметили, что офис организации в Иерусалиме готовит ответ и проводит консультации с МИД Израиля и канцелярией израильского премьер-министра. Другие детали не сообщаются.

Получение официального уведомления от России о закрытии "Сохнута" подтвердило также министерство алии (новых репатриантов – РС) и интеграции.

Требование российских властей прозвучало на фоне растущей напряжённости между Израилем и Россией из-за израильской позиции о ситуации вокруг Украины. В понедельник МИД России также назвал неприемлемыми авиаудары по Сирии, в которых обвиняют Израиль.

"Сохнут" содействует репатриации евреев со всего мира в Израиль. The Jerusalem Post отмечает, что прекращение работы агентства в России обернётся сложностями для российских евреев, желающих эмигрировать. Многие из них опасаются, что после закрытия организации, им будет закрыт выезд из России.

Российская сторона сообщение о вероятном закрытии "Сохнута" пока не комментировала.