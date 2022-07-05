Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Россия может прекратить деятельность "Сохнута"

Российские власти потребовали от руководства Еврейского агентства "Сохнут" прекратить деятельность. Об этом пишет The Jerusalem Post. Официальные лица агентства подтвердили изданию получение письма, а также отметили, что офис организации в Иерусалиме готовит ответ и проводит консультации с МИД Израиля и канцелярией израильского премьер-министра. Другие детали не сообщаются.

Получение официального уведомления от России о закрытии "Сохнута" подтвердило также министерство алии (новых репатриантов – РС) и интеграции.

Требование российских властей прозвучало на фоне растущей напряжённости между Израилем и Россией из-за израильской позиции о ситуации вокруг Украины. В понедельник МИД России также назвал неприемлемыми авиаудары по Сирии, в которых обвиняют Израиль.

"Сохнут" содействует репатриации евреев со всего мира в Израиль. The Jerusalem Post отмечает, что прекращение работы агентства в России обернётся сложностями для российских евреев, желающих эмигрировать. Многие из них опасаются, что после закрытия организации, им будет закрыт выезд из России.

Российская сторона сообщение о вероятном закрытии "Сохнута" пока не комментировала.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG