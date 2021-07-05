Уголовные дела Колесниковой и Знака поступили в Минский областной суд

Уголовное дело членов президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака поступило в Минский областной суд. Дата рассмотрения дела пока не объявлена, сообщил в телеграм-канале адвокат Дмитрий Лаевский.



Мария Колесникова была задержана 8 сентября 2020 года на белорусско-украинской границе. По версии белорусской погранслужбы, она вместе с представителями Координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась пересечь белорусско-украинскую границу. На пресс-конференции в Киеве Кравцов и Родненков заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль, чтобы избежать принудительной депортации.

Максим Знак был задержан 9 сентября. Вскоре ему предъявили обвинение в действиях наносящих ущерб безопасности Беларуси.

В мае Колесниковой и Знаку было предъявлено окончательное обвинение по нескольким статьям: их обвинили в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путём и в создании экстремистского формирования.