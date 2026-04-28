Уход России из Мали мог стать провалом "Африканского корпуса"

Отступление российских наёмников из северного малийского города Кидаль стало серьёзным провалом проекта "Африканского корпуса" — структуры Минобороны России, созданной после распада ЧВК "Вагнер". Об этом сообщили опрошенные Радио Свобода эксперты.

В минувшие выходные российские силы покинули Кидаль на фоне наступления антиправительственных и джихадистских группировок. Одновременно атаки произошли в столице Бамако и других городах. Власти Мали назвали происходящее попыткой переворота.

"В рамках "Африканского корпуса" Россия делала вид, что делает многое, но в итоге потерпела неудачу", – сказал Радио Свобода аналитик Фонда Конрада Аденауэра Ульф Лэссинг.

Исполнительный директор исследовательской организации The Sentry Юстина Гудзовска назвала произошедшее крупнейшим поражением.

"Это самая серьёзная неудача на поле боя, которую потерпел российский проект в Африке. Это серьёзный репутационный и политический удар", – считает Гудзовска.

"Африканский корпус" создан после распада ЧВК "Вагнер"

"Африканский корпус" был создан после роспуска ЧВК "Вагнер", связанной с Евгением Пригожиным. После его гибели в 2023 году операции в Африке перешли под контроль Минобороны России. Новый проект должен был закрепить влияние Москвы в регионе, обеспечивать безопасность союзных режимов и развивать экономические связи.

В Мали российские наёмники действуют с 2021 года, когда военная хунта пригласила их на фоне усиления исламистских группировок. Французские войска и миссия ООН к тому времени были выведены. В 2023 году силы ЧВК "Вагнер" помогли правительству установить контроль над Кидалем — этот момент считался пиком российского присутствия.

Вместе с тем уже в 2024 году повстанцы нанесли серьёзные потери малийской армии и российским наёмникам. Несмотря на переброску техники и усиление присутствия в 2025 году, ситуация продолжала ухудшаться.

По данным наблюдателей, нынешнее отступление "Африканского корпуса" сопровождалось поспешным оставлением техники, включая системы управления беспилотниками. Сообщается также о гибели экипажа сбитого вертолёта.

Россия утверждает, что вывод войск согласован с властями Мали

В заявлении "Африканского корпуса" говорится, что вывод войск был согласован с властями Мали, а раненые эвакуированы. Также утверждается, что атакующие силы насчитывали до 12 тысяч человек, включая "украинских и европейских наёмников", но независимых подтверждений этому нет.

Минобороны России заявило, что операция позволила "предотвратить переворот" и сохранить власть в стране, а потери противника назвало "непоправимыми". При этом в Москве подчёркивают, что полного ухода из Мали не планируется.

Тем не менее, по оценке аналитиков, произошедшее подрывает ключевую идею российского присутствия в регионе. "Это стратегическое поражение, потому что Россия позиционировала "Африканский корпус" как поставщика безопасности и надёжного партнёра. Но они бросили [бывшего президента Башара] Асада в Сирии, и теперь почти ничего не делают, чтобы спасти этот режим в Мали", –отметил Лэссинг".

Джихадисты, связанные с "Аль-Каидой", сообщили о блокаде Бамако

Связанная с террористическим движение "Аль-Каида" группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" заявила о продолжающихся боях в столице Мали Бамако и объявила о блокаде города. Об этом сообщил представитель группировки Абу Хузейфа аль-Бамбари, призвав мирных жителей не вмешиваться и не помогать "противнику". По его словам, ситуация будет сохраняться "до нового распоряжения", пишет The Insider.

Заявление прозвучало спустя несколько часов после того, как Минобороны России сообщило о предотвращении госпереворота в Мали силами "Африканского корпуса".

Известно, что 25 апреля джихадисты совместно с туарегским "Фронтом освобождения Азавада" провели серию скоординированных атак на военные и административные объекты в нескольких городах страны. В Бамако, по сообщениям, были атакованы резиденция главы страны генерала Ассими Гойты и дом министра обороны генерала Садио Камары. По данным источников, Камара погиб вместе со второй женой и двумя внуками.

В Минобороны России заявили, что подразделения "Африканского корпуса" в ходе боёв применяли танки, боевые машины пехоты, бронетранспортёры, артиллерию, миномёты и реактивные системы залпового огня, чтобы предотвратить попытку переворота.