Билл Браудер: "Ударить в самое сердце путинского режима"

"Моя книга запрещена в России, ее невозможно продавать, так что мы ее распространяем на русском языке бесплатно", – говорит Билл Браудер. Книгу "В поисках правосудия. Арест активов" (Freezing order) российские читатели могут скачать бесплатно на сайте автора. Известный финансист, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital рассказывает о том, как появился и принимался в разных странах "закон Магнитского", названный в честь юриста, разоблачившего схему масштабного хищения бюджетных средств, придуманную российскими чиновниками и силовиками, арестованного и погибшего в "Матросской тишине" в ноябре 2009 года (Билл Браудер пишет, что Сергея Магнитского забили дубинками).

"Закон Магнитского" изначально был направлен против лиц, подозреваемых в причастности к смерти юриста, но впоследствии его действие было расширено, и под санкции попали российские чиновники, в том числе из окружения Владимира Путина, уличенные в нарушении прав человека. Билл Браудер пишет, что "закон Магнитского" смог ударить "в самое сердце путинского режима".

Это было вопиющим скотством – даже по бесчеловечным путинским стандартам

Ответ из Москвы был неожиданным. Госдума приняла закон, запрещающий усыновление американцами российских сирот, в том числе тяжелобольных. Билл Браудер пишет, что "Путин фактически приговорил многих из них к смерти. И всё для того, чтобы защитить своих коррупционеров. Это было вопиющим скотством – даже по бесчеловечным путинским стандартам".

В Кремле изобретали новые и новые схемы, дабы остановить Браудера. Его обвиняли в различных финансовых преступлениях, пытались объявить в международный розыск при помощи Интерпола (в начале книги описано краткосрочное задержание в Испании, вызвавшее крупный скандал), он замечал за собой слежку в разных странах. "Мне десятки раз угрожали убийством, а несколько лет назад правоохранительные органы США предупредили, что, по их информации, планировалось мое похищение", – пишет Билл Браудер. Он рассказывает о загадочной смерти одного из своих информаторов, бизнесмена Александра Перепиличного, убийстве Бориса Немцова и двух попытках отравить Владимира Кара-Мурзу, который много сделал для продвижения "закона Магнитского". Несколько глав посвящены тому, как кремлевские агенты подкупали расследователей, юристов, законодателей и журналистов, которых автор книги считал своими сторонниками.

"Закон Магнитского" поставил под угрозу всё его богатство и власть

Билл Браудер объясняет, почему Путин решил поддержать мелких коррупционеров, замешанных в налоговой афере, которую разоблачил Магнитский. Изучение финансовых документов, в частности "панамского досье", показало, что миллионы долларов шли на счета доверенных лиц российского президента, в частности Сергея Ролдугина.

"Закон Магнитского" поставил под угрозу всё его богатство и власть, и от этого вся его злоба. Его крестовый поход против "закона Магнитского" был не только философским спором – он был сугубо личным делом" .

В интервью Радио Свобода Билл Браудер рассказал о своей работе над книгой "В поисках правосудия. Арест активов":

– Когда я начал писать эту книгу, я думал о том, как сделать, чтобы информация, которой я делюсь, дошла до самой широкой аудитории. Я понимал, что если я напишу специализированную книгу о российской коррупции, ее прочитают от силы 5–10 тысяч человек, но если я напишу увлекательную книгу о российской коррупции, которую можно читать как триллер, как киносценарий, ее, быть может, прочитают миллионы и ее влияние будет намного серьезней. И я просто мучил себя целых три года, добиваясь того, чтобы каждая страница была интересной, увлекательной и читателю хотелось бы узнать, что же произойдет дальше. Мою первую книгу "Красный циркуляр" я писал точно так же.

– Вы однажды назвали себя врагом Путина номер один. По вашему мнению, этот статус сохранился?

"Закон Магнитского" принес Путину и его олигархам нескончаемые унижения и беды

– Я так уже не считаю. Я думаю, что с тех пор другие люди стали более важными врагами для Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский несомненно враг номер один. Алексей Навальный, вероятно, враг номер два. Но я думаю, что крепко удерживаю третье место по ненависти Путина, потому что "закон Магнитского" принес Путину и его олигархам нескончаемые унижения и беды.

– Как "закон Магнитского" может работать сейчас, в условиях войны и усилившейся конфронтации Путина с Западом? Не устарел ли он, учитывая, что введено так много новых санкций?

– "Закон Магнитского" – это особое орудие. Согласно этому закону, у нарушителей прав человека и коррупционеров блокируются активы и эти люди лишаются возможности ездить за границу. В 2012 году, когда закон появился, это была новаторская идея. Прежде накладывались санкции на целые страны. Я потратил 10 лет на то, чтобы объяснять, спорить, убеждать правительственных чиновников и законодателей из разных стран, и в конце концов все приняли эту идею: конечно же, в этом гораздо больше смысла, чем преследовать целую страну. В результате "закон Магнитского" – это основа для всех санкций, которые были наложены на Путина, его окружение и его олигархов в связи с войной. Я не согласен с тем, что "закон Магнитского" недостаточен сам по себе, но когда вдобавок вводятся санкции против резервов российского Центробанка и конкретных олигархов, он будет иметь особый эффект, и это важная часть всеобъемлющих планов Запада, намеренного остановить ужасное и кровопролитное вторжение в Украину.

– Вы описываете коррумпированных российских политиков, которых интересуют только деньги. Но сейчас они объявили войну всему западному миру и из-за этого теряют много денег. Как вы объясняете эту психологическую метаморфозу?

Война для Путина – это отчаянная попытка сохранить власть и выжить

– Путин и люди вокруг него несомненно интересовались только деньгами, когда пришли к власти. И я полагаю, что любой человек, который имеет позицию в системе власти, делает это ради денег – от простого инспектора ГИБДД, берущего взятки у автомобилистов, до президента. Я уверен, что Владимир Путин и его окружение за 22 года украли триллион долларов из казны. Но они не смогут сохранить эти деньги, потеряв власть. Если Путин утратит власть, он окажется под следствием, его осудят, деньги отберут, он попадет за решетку, а возможно, и расстанется с жизнью. Он понимает, что деньги, которые он украл, перестанут ему принадлежать, если он не останется у власти. И я думаю, что он очень боится потерять власть после 22 лет правления, боится утратить ее после эпидемии ковида, в результате экономической стагнации. Полагаю, что он затеял войну в первую очередь ради того, чтобы отвлечь россиян от их забот и создать образ внешнего врага. Для него это отчаянная попытка сохранить власть и выжить. Дело уже не в деньгах. Деньги создали опасную ситуацию, которая может в какой-то момент привести к народному восстанию. Ему нужно было это предотвратить, поэтому он и начал войну.

– Но то, что он делает сейчас, очень опасно для него. Он рискует.

– Он может посмотреть на это с другой стороны. Если он будет бездействовать, в какой-то момент неправильное управление экономикой и воровство приведут к ситуации, подобной Майдану. И он не хочет ждать, когда это произойдет. Он не хочет ждать ситуации, когда из-за какой-то случайности народ восстанет против него. И то, что он сделал, затеяв эту войну, оказалось весьма эффективным. У него очень высокий уровень поддержки внутри страны именно из-за войны, он может использовать войну как возможность для уничтожения свободы слова и печати. В России не осталось независимых изданий, запрещены Инстаграм, Фейсбук и Твиттер, а Путин в целом контролирует ситуацию, он стал настоящим тоталитарным диктатором после начала войны. В определенном смысле он больше контролирует ситуацию, чем когда-либо, у него небывало высокий рейтинг. Да, экономические потери велики, да, много военнослужащих погибло, но с эгоистической точки зрения Путина его власть незыблема.

– Как ваши личные цели изменились за годы, прошедшие со дня смерти Сергея Магнитского? Какая сейчас у вас главная цель?

Мне бы хотелось, чтобы все чиновники, которые причастны к войне в Украине, подпали под "закон Магнитского"

– Моя главная цель, чтобы "закон Магнитского" был принят во всех странах, где соблюдаются законы и где российские чиновники хранят свои деньги. Сейчас закон принят в 34 странах, но в этом списке нет Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи, ЮАР. Так что есть еще несколько стран, где нужно принять "закон Магнитского". И мне бы хотелось, чтобы все чиновники, которые причастны к войне в Украине, и все чиновники, причастные к аресту инакомыслящих и оппозиционеров в России, – абсолютно все – подпадали под "закон Магнитского". Они должны заплатить за причастность к путинской клептократии и участие в путинских убийствах. Такова моя цель.

– Ваша книга не только о борьбе с путинской клептократией, но и о борьбе с международной бюрократией, которая препятствовала продвижению "закона Магнитского". Верно?

– Кремль 22 года экспортировал коррупцию, но экспортировать коррупцию можно только тогда, когда Запад импортирует коррупцию. Это означает, что многие политики и чиновники либо закрывали глаза на грязные делишки Путина, либо поощряли их и извлекали выгоду. Многие юристы, банкиры, пиарщики, следователи получали изрядные суммы от россиян и активно работали на путинский режим, преследовали его врагов, меня в частности, и содействовали процветанию клептократии. Так что да, у меня были проблемы не только с Путиным и его режимом, но и с теми, кто работал на него на Западе и не давал остановить эту вопиющую несправедливость.

– Вы описывает в книге, как агенты Путина использовали различные методы, особенно во время президентства Трампа, чтобы задержать вас и отправить в Россию. По вашему мнению, вам до сих пор угрожает опасность?

Путинская фетва в отношении меня была выпущена 12 лет назад

– У меня в этом нет никаких сомнений. Иранский режим выпустил фетву против Салмана Рушди 30 лет назад, и на днях на него было совершено покушение. Путинская фетва в отношении меня была выпущена всего лишь 12 лет назад, и она не отменена до сегодняшнего дня. Я не собираюсь расслабиться и отказаться от охраны, я по-прежнему очень заметная цель для Путина и его подельников.

– Многие страницы в вашей книге посвящены предательству. Люди, которым вы доверяли, которых считали своими союзниками, переходили в стан ваших врагов. Почему это происходило столь часто?

– С тех пор, как я начал эту войну с Путиным и его режимом, я обнаружил, что существуют аморальные люди, готовые душу продать за деньги. Я видел и таких юристов, и политиков – да, абсолютно продажных людей много. Но я не хочу обобщать, ведь существуют люди крайне принципиальные, не готовые отказаться от своих принципов. Так что за это время я встретил много и хороших, и дурных людей.

– Многолетняя борьба с путинским режимом не утомила вас?

– Когда я устаю от нее – а я, конечно, устаю, – я вспоминаю Сергея Магнитского, который был убит после года пыток, когда ему было 37 лет, убит из-за того, что работал в моей компании, – если бы он не работал на меня, он был бы сегодня жив. И чувство ответственности, ощущение несправедливости – это то, что вдохновляет меня продолжать мое дело и через 13 лет после его смерти.

– Предвидите ли вы конец путинского режима и что может прийти ему на смену?

Конец путинского режима наступит, если Украина сможет изгнать российских оккупантов со своей территории

– Думаю, что конец путинского режима наступит, если Украина сможет изгнать российских оккупантов со своей территории. Если это произойдет, россияне не станут терпеть Путина, они не потерпят слабого неудачника. Когда Путин предстанет лузером, его свергнут. И в том случае если это случится, я полагаю, что Алексей Навальный станет очевидным кандидатом в российские лидеры. Думаю, он и сделал на это ставку, когда решил вернуться. Если Путин самоуничтожится из-за провала в Украине, очевидным выбором будет Навальный.

– Как на ваш взгляд следует усиливать международные санкции, введенные против России?

– Я думаю, что должны быть усилены санкции против российских олигархов, хранителей офшорного богатства Путина. Пока только 40 олигархов попали под санкции, а в списке "Форбса" их 118. И есть еще "аппаратчики", против которых предлагают ввести санкции Алексей Навальный и ФБК, у них есть список из 6000 человек, работающих на машину войны. Кроме того, военная помощь Украине должна быть увеличена. Уверен, что если Запад будет непреклонен и не утратит свою решимость, у Путина в конце концов кончатся деньги и, стало быть, он больше не сможет оплачивать свою дорогостоящую войну.