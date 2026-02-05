Уиткофф сообщил о договорённости провести обмен 314 пленными

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам трёхсторонних переговоров в Абу-Даби сообщил, что Соединённые Штаты, Украина и Россия договорились обменять 314 пленных.

"Это первый подобный обмен за пять месяцев", – написал Уиткофф в X. По его словам, результат был достигнут "в ходе подробных и продуктивных мирных переговоров". "Хотя предстоит еще много работы, подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине", - подчеркнул Уиткофф.

Посланник Трампа отметил, что стороны продолжат обсуждения, и в ближайшие недели "ожидается дальнейший прогресс".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина в ближайшее время ожидает очередной обмен военнопленными с российской стороной. Зеленский сказал об этом, комментируя в вечернем обращении в среду итоги первого дня переговоров делегаций Украины, США и России в Абу-Даби.

В четверг трёхсторонняя встреча в Объединённых Арабских Эмиратах продолжилась. "Мы работаем в том же формате, что и накануне: трехсторонние консультации, групповая работа и последующее согласование позиций", - отмечал глава украинской делегации Рустем Умеров.

В среду Киев называл переговоры "содержательными и продуктивными", хотя явного прорыва достигнуто не было, отмечает France-Presse. Кремль по итогам первого дня переговоров комментариев не давал.

Владимир Зеленский подчёркивает, что позиция Украины "очень ясна". "Войну надо заканчивать реально. Именно Россия должна быть готова к этому. И также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями - гарантиями безопасности, своим реальным давлением на агрессора. И тем, чтобы сейчас чувствовалось, чтобы люди в Украине это чувствовали, что ситуация действительно идет к миру, к окончанию войны, а не к тому, что россияне будут использовать всё себе на пользу и продолжать удары", - заявил президент Украины.

В опубликованном в среду интервью телеканалу France 2 Владимир Зеленский заявил, что завершение боевых действий является главным приоритетом для Украины, и выразил надежду, что мира удастся достичь уже через год благодаря активным дипломатическим усилиям и переговорам.

Зеленский подчеркнул, что дипломатический путь не означает капитуляцию или принятие российских ультиматумов. По его словам, требование Москвы о выходе ВСУ со всего Донбасса является "красной линией".

В том же интервью France 2 Зеленский сказал, что число украинских солдат, погибших на поле боя в ходе продолжающейся уже четыре года войны, оценивается в 55 000 человек. Помимо погибших есть "большое число людей", которые официально считаются пропавшими без вести, отметил Зеленский.

Госсекретарь США Марко Рубио зяавил в среду, что список нерешенных вопросов на переговорах по завершению войны в Украине значительно сократился: "Мы считаем, что добились реального прогресса. Если посмотреть на список открытых вопросов, существовавший в это же время в прошлом году, и на список открытых вопросов сейчас в рамках регионального мирного соглашения между Украиной и Россией, то он существенно сократился".

Рубио подчеркнул, что США намерены и дальше сохранять приверженность переговорному процессу. Прорыв в украинском урегулировании, по его словам, может произойти в момент, когда ситуация выглядит безнадежной. "Когда речь идет о прекращении вооруженного конфликта, зачастую все выглядит совершенно безнадежно до тех пор, пока не происходит такой прорыв, иногда совершенно неожиданный", - заявил Рубио.

Одной из ключевых тем обсуждения на мирных переговорах при посредничестве США остаётся территориальный вопрос. Российский президент Владимир Путин ранее заявлял, что Донбасс является "исторической территорией" России, которую она вернёт военным или иным путём. Киев называет выход украинских сил из Донбасса неприемлемым. Украинские власти также настаивают на гарантиях безопасности, включая возможность размещения в Украине военных союзных стран.





