Уклонившийся от мобилизации пензенец добился компенсации в суде

Пензенский районный суд удовлетворил иск местного жителя Максима Моисеева о компенсации ему морального вреда за незаконное уголовное преследование. Моисеева пытались мобилизовать на войну в Украине, но он отказался брать повестку. Против него было возбуждено уголовное дело, но Моисеев подал встречный иск, и его преследование было признано незаконным.

Как уточняет издание "7х7 - Горизонтальная Россия", Моисеев отказался от мобилизации в конце сентября прошлого года. После этого он был задержан и провёл двое суток в изоляторе временного содержания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об уклонении от воинской службы.

Моисеев обратился в прокуратуру. В начале октября областная прокуратура признала возбуждение уголовного дела незаконным. Глава регионального управления следственного комитета понёс из-за этого дисциплинарную ответственность. За незаконное возбуждение уголовного дела Моисеев получил право на реабилитацию, включая компенсацию за 48-часовое задержание.

Причинённый ему моральный вред Моисеев оценил в 300 тысяч рублей. Однако суд присудил ему значительно меньшую компенсацию – 20 тысяч рублей.

Телеграм-канал "Военные адвокаты" сообщает, что дело Моисеева было первым и на данный момент последним случаем возбуждения уголовного дела за уклонение от мобилизации. По российским законам отказ подписывать повестку относится к административным правонарушениям и наказывается штрафом.