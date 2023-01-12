Ефрейтор получил пять лет колонии по делу об уклонении от службы

Суд в Уфе приговорил 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова к пяти годам колонии по делу об уклонении от военной службы в период мобилизации.
Согласно материалам дела, в мае 2022 года Кандаров, "не желая принимать участие в специальной военной операции", оставил место службы и скрывался до сентября.
Приговор в законную силу пока не вступил, его можно обжаловать.
Наказание за уклонение от службы во время мобилизации – одна из поправок, внесённых в российский Уголовный кодекс в сентябре. Обвиняемым по этой статье грозит от пяти до десяти лет колонии.
- Мобилизация в России началась 21 сентября по указу президента России Владимира Путина. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что для участия в войне в Украине будут мобилизованы до 300 тысяч человек. По подсчётам "Медиазоны" по всей России могли призвать до полумиллиона человек.
- 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизационные мероприятия завершены.
- Формально мобилизация может быть завершена только после выхода специального указа президента России. 31 октября Путин заявил, что еще не подписывал соответствующий указ, и не знает, нужен ли он вообще.
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