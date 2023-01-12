Ефрейтор получил пять лет колонии по делу об уклонении от службы

Суд в Уфе приговорил 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова к пяти годам колонии по делу об уклонении от военной службы в период мобилизации.

Согласно материалам дела, в мае 2022 года Кандаров, "не желая принимать участие в специальной военной операции", оставил место службы и скрывался до сентября.

Приговор в законную силу пока не вступил, его можно обжаловать.

Наказание за уклонение от службы во время мобилизации – одна из поправок, внесённых в российский Уголовный кодекс в сентябре. Обвиняемым по этой статье грозит от пяти до десяти лет колонии.

Мобилизация в России началась 21 сентября по указу президента России Владимира Путина. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что для участия в войне в Украине будут мобилизованы до 300 тысяч человек. По подсчётам "Медиазоны" по всей России могли призвать до полумиллиона человек.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизационные мероприятия завершены.

Формально мобилизация может быть завершена только после выхода специального указа президента России. 31 октября Путин заявил, что еще не подписывал соответствующий указ, и не знает, нужен ли он вообще.

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