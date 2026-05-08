В Украине развивается система частной противовоздушной обороны. Это проект Минобороны, согласно которому владельцы бизнеса после получения соответствующих разрешений могут сами, при помощи своих сотрудников или специальных частных охранных компаний, защищать свои предприятия от ударов с неба. К проекту присоединились уже 24 компании, среди них – крупные логистические, производственные и торговые. Как это работает – разбиралось Настоящее Время.

Стрелок подготовил к бою учебный крупнокалиберный пулемет "Браунинг", а на VR-очках – компьютерная картинка одного из реальных сценариев: российские "Шахеды" атакуют объекты критической инфраструктуры. Задача стрелка – отбить воздушную атаку.

Так проходит подготовка курсантов для частной противовоздушной обороны. В другом классе готовят пилотов дронов-перехватчиков, рассказывает руководитель учебного центра Антон Векленко.

"Фактически там летают разные типы дронов, в том числе и "Шахеды" и дроны разведчики, которые полностью отображают физику полета, такую как в реальности. Пилоты отрабатывают маневры захода и перехвата, сбивают нашими классическими FPV-дронами или, например, самолетного типа. Можно выбирать разные сценарии", – рассказывает он.

Проект частной ПВО стартовал еще в конце 2025 года. К инициативе министерства обороны Украины присоединяются все больше частных компаний.

"Это достаточно разные компании: критической инфраструктуры, логистические, есть энергетические компании. Интерес возникает у тех компаний, которые в первую очередь видят угрозу для своего существования. Если они физически не защитятся от средств поражения с воздуха, этот бизнес может пропасть", – говорит в беседе с Настоящим Временем главный инспектор министерства обороны Украины Юрий Мироненко.

Частные подразделения действуют в единой сети национальной противовоздушной обороны под управлением Воздушных Сил Украины. В группах – прошедшие обучение гражданские работники. Оружие могут выбирать по желанию и финансовым возможностям: от пулеметов до дронов-перехватчиков, рассказывает Векленко.

"В большинстве – это люди с боевым опытом, ветераны. Почему? Потому что это действительно тяжело. Перехват вражеской цели – это элита беспилотной авиации. И эти люди уже имеют первичный боевой опыт, мы повышаем их квалификацию именно на перехват воздушных целей", – говорит он.

Представитель частной ПВО должен иметь отсрочку от мобилизации или быть демобилизованным. Бронь таким бойцам не выдают.

Валерий Кочерга, директор компании "Служба охраны "Гвардия", – бывший военный, который уволился в запас прошлого лета. Сейчас он предоставляет услуги частной ПВО.

"Понимая угрозы, я присоединился к решению этих вопросов непосредственно, – рассказывает он Настоящему Времени. – У нас есть соответствующая лицензия от МВД на осуществление охранной деятельности, и мы получили от министерства обороны полномочия по осуществлению мероприятий противовоздушной обороны объектов критической инфраструктуры. В дальнейшем мы сотрудничаем с крупным бизнесом, который имеет в своей собственности в операционной работе большие терминалы".

По его словам, компания работает и с государственными предприятиями, которые могут организовать ПВО либо из своих работников, либо обратиться к такой частой охранной компании. Это большие логистические компании или объекты критической инфраструктуры.

Представитель компании Carmine Sky Руслан показывает одну из турелей частной ПВО: "Мы лишь дополняем классическую модель ПВО. Государственное ПВО выполняет более стратегическую роль, а мы – локальную", – говорит он.

Компания работает уже в нескольких областях. "Мы сами по себе не принимаем решения, мы работаем в связке с министерством обороны. Цель и разрешение на стрельбу дают сугубо лично они, мы не можем это делать сами по себе. Мы строим систему эшелонами, как лук из слоев", – поясняет он.

В Минобороны Украины говорят, что их цель – при помощи частной и классической ПВО добиться отражения 95 процентов воздушных атак. "Частная ПВО – не самостоятельная неконтролируемая единица. Это одна из составляющих многоуровневой системы противовоздушной обороны страны под управлением Воздушного командования Воздушных Сил ВСУ", – отмечает министерство.

"Эффективность будет такая же, как и в Воздушных силах, потому что средства одни и те же. Обучаться мы будем так же, работать на программном обеспечении и координироваться так же. То есть, я думаю, что эффективность будет достаточно высокой", – уверен Мироненко.

Как отметили в министерстве, в апреле частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед" на скорости более 400 км/ч.