Украина экспортировала миллион тонн зерна после соглашения в Стамбуле

Через украинские порты после заключения соглашения по зерну в Стамбуле Украина экспортировала уже миллион тонн сельхозпродукции. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов – Черноморска, Одессы и Южного – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции", – сказал Зеленский. Он отметил, что сейчас цель Киева - выйти на объем в 3 миллиона тонн экспорта морем ежемесячно. "Это очень важно для Африки, Азии и Европы", – подчеркнул украинский лидер.

МИД России 26 августа со ссылкой на данные ООН сообщал об экспорте около 846 тысяч тонн продовольствия, отмечает "Коммерсантъ".