Украина экспортировала миллион тонн зерна после соглашения в Стамбуле

Через украинские порты после заключения соглашения по зерну в Стамбуле Украина экспортировала уже миллион тонн сельхозпродукции. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов – Черноморска, Одессы и Южного – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции", – сказал Зеленский. Он отметил, что сейчас цель Киева - выйти на объем в 3 миллиона тонн экспорта морем ежемесячно. "Это очень важно для Африки, Азии и Европы", – подчеркнул украинский лидер.
МИД России 26 августа со ссылкой на данные ООН сообщал об экспорте около 846 тысяч тонн продовольствия, отмечает "Коммерсантъ".
- "Зерновая сделка" была заключена между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции 22 июля. Первое судно с продовольствием вышло из Одессы 1 августа. Всего с тех пор, по словам украинского президента, из украинских портов были отправлены более 40 судов в 15 стран.
- Украина - один из крупнейших мировых экспортеров зерна. Из-за российского военного вторжения в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупреждала о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
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