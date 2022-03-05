Украина: это звучит! Сергей Мирный – о становлении нации

1

В полесское село – впервые после "Великой Отечественной", Второй мировой войны – пришли чужеземцы с оружием. Что же они хотели от селян? "Матка, млеко, яйка!" Нет, им нужны были смартфоны. Забрать или проверить на предмет чего-то враждебного? Нет, их интересовали новости: у них самих свои же давно изъяли телефоны, и вояки хотели узнать при помощи "освобождённых", что вообще в мире происходит. "Освободители" начали открываться украинцам с новых, неожиданных сторон…



Когда я впервые увидел фото пленных россиян, то испытал к ним не ненависть – жалость. Два худосочных пацана, явно видевшие в своей жизни мало заботы и любви – да просто хорошей еды! – и ещё к тому же измученные двухмесячной жизнью в поле, зимой на учениях – совсем ошалевшие от того, что вместо обещанной политруками радостной встречи населения и капитуляции армии "нацистов-наркоманов" их ожидали ожесточенный бой и ненависть украинцев… Особенно жалко было раненого, в бинтах бурятского пацана-водителя: зачем его вообще прислали сюда с другого края континента? Зачем ему, в его личной жизни Донбасс и Украина?



А вот ненависть я испытал, когда увидел фото и видео с тегом "Чернобыльская зона". Та самая Чернобыльская зона, по которой я в 1986-м разъезжал на БРДМе, бронированной машине радиационно-химической разведки, где воевал с радиацией вместе с десятками тысяч классных мужиков со всего СССР, в том числе плечом к плечу с русскими из 26-й бригады химзащиты Московского военного округа. Зона, которую после этого полюбил всей душой за её красоту и эпический драматизм происходивших в ней событий, в которой я оставил тогда часть своего сердца. Зона – место подвига и побед (над радиацией, собой, системой!) сотен тысяч людей: военных, работяг, инженеров, научников. Куда я вернулся через десятилетия, в которой сейчас провожу… проводил занятия-экскурсии для студентов лучших университетов мира. Которую я и мои коллеги-единомышленники стараемся включить в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. И вот эти места становятся местом селфи бородатых, распухших кадыровцев… По ней, по авторазвилке у стелы города "Припять" (это же мой маршрут радиационной разведки "Рыжий Лес – 1"!) едет в Украину колонна бронетранспортеров с чужеземной литерой Z, и регулировщик по-хозяйски, нетерпеливо подгоняет: быстрей, быстрей!..



2

По характеру более мягкие, чем русские (как считалось), украинцы теперь за свою землю, за свой способ жизни ("свои права и привилегии", как называлось это в казацкие времена) воюют c остервенением, поразившим непрошеных гостей и весь мир. Хозяйственные, рачительные обычно, украинцы не жалеют сейчас результатов своего труда: свобода дороже!



Когда-то, еще в СССР, на трехмесячных полевых сборах перед получением звания "лейтенант" и военной специальности "командир мотострелкового взвода", я услышал фразу, которая вспоминается мне сейчас. Услышал от подполковника Морозова, только-только вернувшегося из Эфиопии, – загорелого, подтянутого, совсем непохожего на обрюзгших офицеров военной кафедры; он поразил нас умением сверхметко стрелять из автомата, в том числе и при ходьбе-наступлении (это практически искусство). Так вот, во время перерыва бывший военный советник правительственной армии Эфиопии рассказал нам о боях с повстанцами, свидетелем которых он был. И сокрушенно подвел итог: "Батальон эритрейских партизан гоняет дивизию регулярной армии. Потому что эритрейцы знают, за что они воюют". Вот что значит мотивация. Да плюс ещё, конечно, знание местности.

Сейчас могу признаться: в самый первый раз я написал для Радио Свобода 4 марта 2014 года (ровно 8 лет назад!) текст "Революция украинского обывателя" (название, кажущееся мне и сейчас очень точным!), из желания предотвратить, в меру моих скромных сил, вторжение России в Украину. Я хотел показать три этапа Евромайдана, "революции достоинства". Кое-что читается так, словно написано только сейчас:



МОСКВА, 26 февраля 2014 года – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу: "По большому счёту эти учения никак не связаны с событиями на Украине. Это проверка, в которой погружены несколько учений. Это никак не связано с событиями на Украине. Это будет проходить у границ России".



"03 марта 2014 года, 19:43 – "Украинская правда" В Министерстве иностранных дел [Украины] не исключают, что Россия может осуществить вторжение на украинскую территорию через сухопутный участок границы. Об этом свидетельствует, между прочим, скопление большого количества боевой техники России и российских солдат на границе с Харьковской, Донецкой, Луганской областями Украины".



"10 заповедей" ненасильственного сопротивления чехов и словаков советским оккупантам ("Вечерняя Прага", 26 августа 1968 года, 6-й день советской интервенции). Когда к тебе подходит советский солдат, ты:

1. Не знаешь

2. Не интересуешься

3. Не говоришь

4. Не имеешь

5. Не знаешь как

6. Не даешь

7. Не можешь сделать

8. Не продаешь

9. Не показываешь

10. Не делаешь



Самый популярный сюжет социальных сетей в ночь с 3 на 4 марта 2014 года: Руководство по ведению партизанской борьбы (перевод). Для служебного пользования. Москва, ГРУ Генштаба ВС СССР, 1988 год. Аннотация: "Данное руководство разработано Генеральным штабом вооруженных сил Швейцарии в 1987 году. Оно предназначено для подготовки военнослужащих и населения к ведению вооруженной борьбы в случае оккупации страны противником".



Этой публикацией в начале марта 2014 года, в напряженной ситуации угрожающей Украине агрессии соседней страны, я хотел сообщить российскому руководству и российскому народу (которому, как и украинскому, ничего плохого не желаю): "Не лезьте в Украину, вас тут ничего хорошего не ждет! Украинцы, победившие внутреннего захватчика, клику Януковича, будут сопротивляться, даже если вы захватите их территорию! Украинцев не остановить".



3

Зеленскому аплодировал весь Европарламент, представители всех стран Европейского союза – продолжительно, стоя

Все последние годы – от захвата Крыма, войны в Донбассе и до двух последних масштабнейших российских военных учений у наших границ, – наблюдая за пугающими действиями и скандальными заявлениями Владимира Путина, я поражался. Неужели он не понимает, что, постоянно держа Украину в заголовках новостей, в повестке мировой политики, он тем самым продвигает, рекламирует Украину, упорно наносит нашу, три десятка лет тому малоизвестную, пусть и большую, "провинцию" на современную информационную карту, неустанно повышает её значение? Иронизируя, я называл Путина засланным украинским казаком… И вот, в результате действий Путина, ожесточённого противодействия бывших "украинских обывателей", ныне граждан свободной Украины, поддержке всего мира, и словом, и делом, авторитет Украины взлетел до звёздного! На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский дистанционно, из своего кабинета, выступил на сессии Европарламента и произнёс короткую, сильную, справедливую и, по-моему, немножко обидную для европейцев речь. Зеленскому аплодировал весь Европарламент, представители всех стран Европейского союза – продолжительно, стоя. А он сидел за своим рабочим столом, в футболке защитного цвета, терпеливо ожидая конца овации. Не дождавшись, поднял вверх сжатый кулак – символ борьбы и солидарности – приветственно помахал европарламентариям и ушёл заниматься обороной страны.



Два-три десятка лет тому назад, когда за границей я представлялся собеседнику и называл свою страну – Ukraine, – то мой визави обычно морщил лоб, пытаясь что-то припомнить, потом говорил: "Ах да, Чернобыль!.. О, Кличко! Ох уж ваша "украинская мафия"… И, кстати, у вас там что, правда рецидивиста, с двумя судимостями, президентом выбирают?" Напряженно, как и все, работая сейчас на оборону страны, в короткие перерывы мечтаю про будущие поездки за рубеж. И теперь, я уверен, когда при знакомстве я буду говорить "Сергей Мирный, Ukraine " – никаких уточняющих вопросов не потребуется.



Потому что теперь Украина – это звучит.



Сергей Мирный – украинский писатель, эколог, основатель Чернобыльского университета

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