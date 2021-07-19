Украина, Грузия и Молдова заявили о стремлении в ЕС

Президенты Украины, Грузии и Молдовы во время встречи в Батуми подписали Декларацию Батумского саммита по европейской интеграции. Текст документа опубликован на сайте президента.

“Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность процессу нашей интеграции в Европейский союз и проводим комплексные реформы для укрепления наших демократических институтов и приведения нашего законодательство в соответствие с ключевыми элементами права ЕС”, - говорится в декларации.

Согласно документу, перспектива стать частью Европейского союза дает Украине, Грузии и Молдове мощный стимул для дальнейших более глубоких реформ. Страны планируют продолжить сотрудничать с институтами ЕС, развивать зону свободной торговли и тем самым интегрироваться во внутренний рынок союза.

"У наших стран есть много общего, но главное - мы не хотим возвращаться в прошлое. Мы готовы бороться за наше европейское будущее. Мы взяли обязательство поддерживать друг друга", - отметила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В Батумском документе также говорится о том, что Украина, Грузия и Молдова намерены продолжать программу "Восточного партнерства" и готовы определить общие приоритеты, чтобы усилить политический диалог и продвижение отраслевой интеграции с ЕС, особенно в сферах транспорта, энергетики, цифровых преобразований, зеленой экономики, юстиции и внутренних дел , стратегических коммуникаций и здравоохранения.

Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал идею и сообщил о планах создать "беспрецедентный инвестиционный пакет" для трех стран на сумму 2,3 миллиарда евро с "потенциалом для мобилизации до 17 миллиардов евро в виде государственных и частных инвестиций в регионе".

"Такая мощная поддержка ЕС ясно демонстрирует стратегическое значение, которое мы придаем нашему партнерству с нами", - добавил он.

В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что российские военные у границ Украины, Грузии и Молдовы представляют угрозу для всей Европы. "Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских стремлений трех наших стран, тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента", - считает украинский президент.

Программа Европейского союза «Восточное партнерство» была основана 2009 года. Её цель – укрепить отношения Украины, Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии и Молдовы со странами Европейского Союза. В то же время программа не гарантирует вступления этих стран в ЕС.

С тех пор Грузия, Молдова и Украина подписали соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в том числе соглашения о свободной торговле. Но некоторые страны-члены Евросоюза неохотно обсуждают возможность добавления новых государств в ЕС.

Россия неоднократно высказывалась против программы "Восточного партнерства", заявляя, что укрепление экономических связей между Евросоюзом и её основными торговыми партнерами среди постсоветских государств может навредить интересам Москвы.