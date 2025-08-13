Украина и Россия обменялись ударами дронов в ночь на 13 августа

Россия и Украина атаковали друг друга дальними беспилотниками в ночь на 13 августа. Сообщается о повреждениях жилых домов и гражданской инфраструктуры, и атаках на промышленные объекты.

Россия нанесла удар 49 дронами, дронами-имитаторами и двумя баллистическими ракетами, сообщают Воздушные силы украинской армии. 15 беспилотников, как сообщается, достигли целей, остальные дроны и ракеты были сбиты или упали сами.

Минобороны России заявило, что сбило ночью 46 украинских беспилотников над шестью российскими регионами, аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря. Сколько дронов было запущено и о попаданиях не сообщается. В Волгограде и Славянске-на-Кубани были атакованы нефтеперерабатывающие заводы. О значительных разрушениях не сообщается.

В Тракторозаводском районе Волгограда обломки беспилотника упали на крышу 16-этажного жилого дома. В Белгороде дрон попал в здание суда, о пострадавших не сообщается.

Обмены воздушными ударами продолжаются на фоне готовящихся переговоров между президентами США и России об урегулировании войны в Украине и истечения крайнего срока, поставленного Вашингтоном Москве для заключения перемирия.

Ранее сообщалось, что Кремль готов предложить заключение воздушного перемирия, предусматривающего взаимный отказ от дальних ударов дронами между Россией и Украиной. Официально это не подтверждалось.