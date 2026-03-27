Украина и Саудовская Аравия будут сотрудничать в сфере обороны

Украина и Саудовская Аравия в ходе визита в Эр-Рияд президента Украины Владимира Зеленского подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Документ был подписан перед началом встречи Зеленского с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом, который считается фактическим руководителем страны.

Как написал Зеленский, договорённость достигнута между министерствами обороны двух стран. Документ представляет собой основу для заключения будущих контрактов и "укрепляет международную роль Украины как донора безопасности".

По словам Зеленского, украинская сторона готова сотрудничать с Эр-Риядом в частности в сфере противовоздушной обороны - на фоне войны на Ближнем Востоке, в ходе которой Иран наносит удары в том числе по объектам на территории Саудовской Аравии. Президент Украины написал, что встретился в Саудовской Аравии с украинскими военными экспертами, которые уже более недели работают в королевстве. По его словам, задача экспертов – "выявить проблемные вопросы и определить, какие изменения нужны, чтобы усилить защиту людей и жизни от иранских "Шахедов" и ракет".

С начала операции США и Израиля против Ирана, в ответ на которую Иран начал обстреливать ракетами и дронами страны региона, Зеленский, поддержавший действия США, предлагает помощь Украины в защите региона от атак беспилотников, ссылаясь на полученный Украиной опыт защиты от российских дронов. Сообщалось, что украинские эксперты отправились в ряд стран Ближнего Востока, которые подвергаются иранским атакам. О конкретных результатах их работы пока не сообщалось.

Саудовская Аравия и другие страны региона придерживаются нейтральной позиции по отношению к войне России против Украины, контактируя как с Москвой, так и с Киевом. Зеленский подчеркнул, что в ходе беседы с принцем обсудил с ним в том числе и помощь, которую Москва, как утверждается, оказывает Ирану.

Зеленский ранее отмечал, что готов договариваться со странами Ближнего Востока на взаимовыгодной основе. В частности, по его словам, Украина готова поставлять им дроны-перехватчики и делиться своим опытом в обмен на поставки ракет ПВО "PAC-3".