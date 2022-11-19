Украина нанесла удар по нефтяному терминалу в Новороссийске

Украинский беспилотный морской аппарат нанёс удар по нефтяному терминалу "Шесхарис" в порту Новороссийска. Об этом сообщил в твиттере военный эксперт Эйч Ай Саттон. Ранее о нападении сообщали российские телеграм-каналы, освещающие войну в Украине, однако официально эта информация в России опровергалась.
Взрыв в терминале произошёл, по разным данным, в ночь на 17 или на 18 ноября, пишет Саттон в издании Naval News. Видео 18 ноября публиковал Mash. Издание, без ссылки на источники, сообщало, что на месте обнаружены обломки надводного дрона аналогичного использованным при атаке на порт Севастополя в конце октября. Власти это не комментировали, информацию отрицал официальный представитель владельца терминала "Шесхарис", компании "Транснефть".
Украина также не комментировала взрыв в Новороссийске. Изначально Киев не подтверждал и атаку на севастопольский порт. Однако 11 ноября президент страны Владимир Зеленский сообщил о начале публичного сбора денег на флот дронов, на странице сбора сказано, что такие же дроны поразили три корабля во время атаки в Севастополе.
Порт Новороссийска — крупнейший у России на Чёрном море. На военно-морской базе в городе базируются корабли и подводные лодки, а через нефтеналивной терминал идёт экспорт нефти из России, Азербайджана и Казахстана.
Удар по Новороссийску, по всей видимости, не нанёс значительных повреждений. Однако означает, что украинские военные могут поражать цели во всей акватории Чёрного моря несмотря на потерю большей части Черноморского флота.
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