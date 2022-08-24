Украина назвала незаконным усыновление в России детей из Мариуполя

Служба опеки города Краснодара накануне рассказала о тысяче детей из разрушенного в результате российского наступления украинского города Мариуполя, которые "нашли новые семьи" в России. В ответ Украина обвинила Россию в похищении и незаконном усыновлении детей. Новость краснодарской службы опеки была удалена с сайта.

В удалённой публикации сообщалось, что более тысячи детей из Мариуполя "уже нашли новые семьи в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае". Ещё более трёхсот детей находятся в "специализированных учреждениях Краснодарского края и с нетерпением ждут знакомства со своими новыми семьями", говорилось в материале.

"Российская Федерация продолжает похищать детей с территории Украины и устраивать их незаконное усыновление российскими гражданами", – заявил МИД Украины, процитировав удалённый текст. Ведомство обвинило Россию в нарушении Женевской конвенции и Конвенции ООН о правах ребёнка и призвало международное сообщество в ответ на это "принять немедленные меры против Москвы".

"Все украинские дети, незаконно перемещённые на территорию России, должны быть возвращены к их родителям или законным опекунам", – подчеркнули в МИД Украины.

В середине июля стало известно, что как минимум 108 детей-сирот, проживавших на территориях восточной Украины, были отданы приёмным родителям из России. Украина не давала согласия на их эвакуацию и усыновление.