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Украина назвала незаконным усыновление в России детей из Мариуполя

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Служба опеки города Краснодара накануне рассказала о тысяче детей из разрушенного в результате российского наступления украинского города Мариуполя, которые "нашли новые семьи" в России. В ответ Украина обвинила Россию в похищении и незаконном усыновлении детей. Новость краснодарской службы опеки была удалена с сайта.

В удалённой публикации сообщалось, что более тысячи детей из Мариуполя "уже нашли новые семьи в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае". Ещё более трёхсот детей находятся в "специализированных учреждениях Краснодарского края и с нетерпением ждут знакомства со своими новыми семьями", говорилось в материале.

"Российская Федерация продолжает похищать детей с территории Украины и устраивать их незаконное усыновление российскими гражданами", – заявил МИД Украины, процитировав удалённый текст. Ведомство обвинило Россию в нарушении Женевской конвенции и Конвенции ООН о правах ребёнка и призвало международное сообщество в ответ на это "принять немедленные меры против Москвы".

"Все украинские дети, незаконно перемещённые на территорию России, должны быть возвращены к их родителям или законным опекунам", – подчеркнули в МИД Украины.

В середине июля стало известно, что как минимум 108 детей-сирот, проживавших на территориях восточной Украины, были отданы приёмным родителям из России. Украина не давала согласия на их эвакуацию и усыновление.

  • ООН выступает против усыновления россиянами украинских детей во время войны. В региональном офисе ЮНИСЕФ напомнили, что любое перемещение детей должно производиться только в их интересах, а также с информированного добровольного согласия их родителей. Дети, вывезенные в другую страну без соблюдения этих условий, считаться сиротами не могут.
  • Украинские власти обвиняют Россию в насильственной депортации жителей территорий, оказавшихся под российской оккупацией в ходе войны. Российские власти заявляют, что люди едут в Россию добровольно.
  • Российские власти считают Мариуполь частью так называемой ДНР, а не Украины.
  • Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. По данным ООН, за полгода войны погибли 5587 мирных украинцев, в том числе 362 ребёнка. Украинские власти расследуют многочисленные дела в отношении российских военных. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.

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