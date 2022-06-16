ЮНИСЕФ: две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома

Около двух третей украинских детей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Об этом сообщила региональный директор ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН) по Европе и Центральной Азии Афшан Хан на брифинге в Нью-Йорке по итогам своей поездки по городам Украины.

Региональный директор фонда отметила, что цифры включают в себя как внутренне перемещённых лиц, так и тех, кто вынужденно уехал из Украины за границу. Хан подчеркнула, что нестабильность, вызванная войной, лишает детей будущего: "Травмы и страх могут иметь долгосрочные последствия для физического и психического здоровья детей".

Также Хан сообщила, что по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за время войны погибли 277 детей, ещё 456 получили ранения — преимущественно из-за обстрелов городских районов.

Хан добавила, что совершено как минимум 256 нападений на медицинские учреждения, на востоке Украины повреждены или разрушены около 17% "безопасных школ", которые работали при поддержке ЮНИСЕФ. Фонд займётся ремонтом тысяч пострадавших школ, чтобы в сентябре дети могли вернуться к безопасному обучению. Хан отметила, что только в Ирпене под Киевом война поставила под угрозу обучение более 2000 ребят.

По словам Хан, при поддержке ЮНИСЕФ более 600 тысяч детей и опекунов получили психологическую и психиатрическую помощь, а более 180 тысяч детей приняли участие в различных программах обучения. Кроме того, фонд помогает семьям в убежищах, расположенных вблизи линии фронта и в труднодоступных местах.

Хан напомнила, что ЮНИСЕФ требует обеспечить безопасный доступ к детям, где бы они ни находились, и продолжает призывать к немедленному прекращению огня в Украине.