ЮНИСЕФ: две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома

Около двух третей украинских детей были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Об этом сообщила региональный директор ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН) по Европе и Центральной Азии Афшан Хан на брифинге в Нью-Йорке по итогам своей поездки по городам Украины.
Региональный директор фонда отметила, что цифры включают в себя как внутренне перемещённых лиц, так и тех, кто вынужденно уехал из Украины за границу. Хан подчеркнула, что нестабильность, вызванная войной, лишает детей будущего: "Травмы и страх могут иметь долгосрочные последствия для физического и психического здоровья детей".
Также Хан сообщила, что по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за время войны погибли 277 детей, ещё 456 получили ранения — преимущественно из-за обстрелов городских районов.
Хан добавила, что совершено как минимум 256 нападений на медицинские учреждения, на востоке Украины повреждены или разрушены около 17% "безопасных школ", которые работали при поддержке ЮНИСЕФ. Фонд займётся ремонтом тысяч пострадавших школ, чтобы в сентябре дети могли вернуться к безопасному обучению. Хан отметила, что только в Ирпене под Киевом война поставила под угрозу обучение более 2000 ребят.
По словам Хан, при поддержке ЮНИСЕФ более 600 тысяч детей и опекунов получили психологическую и психиатрическую помощь, а более 180 тысяч детей приняли участие в различных программах обучения. Кроме того, фонд помогает семьям в убежищах, расположенных вблизи линии фронта и в труднодоступных местах.
Хан напомнила, что ЮНИСЕФ требует обеспечить безопасный доступ к детям, где бы они ни находились, и продолжает призывать к немедленному прекращению огня в Украине.
- Во вторник Афшан Хан выступила против усыновления россиянами украинских детей во время войны. Хан заявила, что любое перемещение детей должно производиться только в их интересах, а также с информированного добровольного согласия их родителей. Дети, вывезенные в другую страну без соблюдения этих условий, считаться сиротами не могут. Украинские власти обвиняют Россию в насильственной депортации жителей территорий, оказавшихся в ходе войны под российской оккупацией. Российские власти заявляют, что люди едут в РФ добровольно.
- По данным ООН, после российского вторжения в Украину число беженцев в мире впервые превысило 100 миллионов человек, из них более 14 миллионов — это украинцы.
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