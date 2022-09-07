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Украина обвиняет Россию в смерти британца Пола Ури от пыток

Пол Ури

Уполномоченный верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина получила тело гражданина Великобритания Пола Ури, умершего в российском плену. По словам Лубинца, на теле присутствуют следы многочисленных истязаний.

Ранее представители поддерживаемых Россией сепаратистов утверждали, что Ури умер естественной смертью из-за обострения хронических заболеваний.

Лубинец, в частности, сообщил, что у переданного трупа Ури отсутствуют некоторые части тела и имеются многочисленные порезы и следы пыток, которые "человек просто не смог бы вынести".

Выводы Лубинца подтвердил в своем твиттере и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба: он также сообщил, что тело Ури было возвращено со следами "немыслимых пыток". Кулеба принес соболезнования родным и близким Ури и пообещал, что Украина найдет и привлечет к ответственности тех, кто виновен в его смерти.

Британец Пол Ури был захвачен российскими военными 25 апреля на контрольно-пропускном пунктев Запорожской области на востоке Украины. В начале мая по российскому телевидению было показано видео с Ури. На записи британец в наручниках говорит следователям, что сфотографировал взорванный мост, "чтобы продемонстрировать доказательства того, что средства массовой информации в Англии лгут". 10 июля Пол Ури умер в плену.

Омбудсмен так называемой "ДНР" Дарья Морозова назвала Ури наёмником и сообщила, что он умер от хронических болезней. Родственники Ури рассказывали СМИ, что он действительно страдал множеством хронических заболеваний, включая инсулинозависимый диабет. По их словам, в Украину он приехал как волонтёр и занимался только гуманитарными миссиями.

  • 9 июня суд так называемой "ДНР" в Донецке приговорил к смертной казни трёх иностранцев, воевавших в составе ВСУ: британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна. Суд признал их виновными в наёмничестве, хотя все трое иностранцев официально служили в ВСУ по обычному контракту, который заключили задолго до начала военного вторжения России в Украину. С точки зрения международного права они должны считаться не наёмниками, а военнослужащими и подпадать под защиту Женевской конвенции как военнопленные.

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