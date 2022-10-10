Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Украина остановит экспорт электроэнергии в ЕС из-за атак России

Министерство энергетики Украины сообщило, что с 11 октября прекратит экспорт электроэнергии в Евросоюз. Это необходимо для стабилизации энергетической системы после массированного ракетного удара со стороны России.

Ведомство обвинило Москву в энергетическом терроре против Украины и усилении энергетического давления на Евросоюз.

Минэнерго напомнило, что Киев выполнял свои обязательства перед ЕС даже во время остановки Запорожской АЭС, но массированные обстрелы энергообъектов в понедельник заставляют остановить экспорт электроэнергии.

  • Города Украины подверглись утром в понедельник массированным ракетным ударам. Сообщается об ударах по столице страны Киеву, а также Днепру, Харькову, Житомиру, Николаеву, Кривому Рогу, ряду городов Западной Украины. Есть погибшие и пострадавшие. Удары наносятся волнами в течение всего дня. Атака была крупнейшей с начала российского нападения на Украину 24 февраля.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атаке подверглась вся территория страны, а главной её целью стали гражданские объекты, прежде всего объекты энергетики.
  • Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности обвинил Украину в подготовке и совершении терактов на территории России, в частности подрыве Крымского моста, и назвал ракетный удар ответным. О решениях, принятых на Совбезе, не сообщалось.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG