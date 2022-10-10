Украина остановит экспорт электроэнергии в ЕС из-за атак России

Министерство энергетики Украины сообщило, что с 11 октября прекратит экспорт электроэнергии в Евросоюз. Это необходимо для стабилизации энергетической системы после массированного ракетного удара со стороны России.

Ведомство обвинило Москву в энергетическом терроре против Украины и усилении энергетического давления на Евросоюз.

Минэнерго напомнило, что Киев выполнял свои обязательства перед ЕС даже во время остановки Запорожской АЭС, но массированные обстрелы энергообъектов в понедельник заставляют остановить экспорт электроэнергии.