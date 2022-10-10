Сербия и Венгрия договорились о поставках российской нефти

Власти Венгрии и Сербии заключили договор о строительстве нефтепровода, по которому российская нефть будет поступать в Сербию. Ранее Сербия получала российскую нефть через Хорватию, но эти поставки подпали под санкции, введённые Евросоюзом против России после её военного вторжения в Украину. Новый нефтепровод станет ответвлением нефтепровода "Дружба", который под санкции не подпадает.
Пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что договор подписали главы двух государств - Виктор Орбан и Александр Вучич. Он добавил, что новая нитка "Дружбы" позволит Сербии получать более дешевую российскую нефть марки Urals. Поставки по нефтепроводу JANAF через Хорватию, по его мнению, из-за санкций вряд ли возобновятся в будущем.
6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет экономических санкций против России. В него, в частности, входит запрет на транспортировку российской нефти, купленной выше установленного ЕС потолка цен. Однако это касается только нефти, перевозимой танкерами. Именно Венгрия настаивала, чтобы решение о ценовом потолке не касалось трубопроводной нефти.
- Нефтепровод "Дружба", построенный в 1960-х годах, был предназначен для поставки сырой нефти с Урала в страны тогдашнего Совета экономической взаимопомощи: Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР. Сейчас он проходит из России через территорию Украины и снабжает нефтью Венгрию, Чехию и Словакию.
- Венгрия неоднократно выступала в Еврокомиссии за смягчение санкций против России, особенно тех, что касаются импорта энергоносителей, заявляя, что это неблагоприятно отразится на росте цен на топливо. Однако введение восьмого пакета санкций Венгрия поддержала.
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