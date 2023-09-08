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Украина осудила китайскую певицу за "Катюшу" в оккупированном Мариуполе

Разрушенный театр в Мариуполе

Украина осудила китайскую певицу за исполнение "Катюши" в разрушенном мариупольском театре, а сам визит китайских блогеров на оккупированные территории назвала незаконным.

По словам представителя МИД Украины Олега Николенко, петь "Катюшу" в драмтеатре, "в котором российская армия убила более 600 невинных людей, – пример полной моральной деградации". Накануне видео с поющей китаянкой опубликовал глава так называемой ДНР Денис Пушилин, назвав её "оперной певицей Ван-Фан".

Николенко также отметил, что приезд китайских блогеров в оккупированный Мариуполь является незаконным. "Он грубо нарушает законодательство Украины, которое регулирует пересечение государственной границы иностранцами", – пояснил Николенко.

МИД Украины ждёт объяснений со стороны Китая и инициирует запрет на въезд в Украину для китайских "гастролёров", добавил Николенко.

  • Мариупольский театр был разрушен в марте 2022 года – вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В здании укрывались сотни гражданских лиц, погибнуть могло до 600 человек, подсчитало агентство Associated Press.
  • Российские власти утверждают, что мариупольский театр подорвали изнутри сами украинские военные. ОБСЕ и правозащитная организация Amnesty International возлагают ответственность за бомбардировку на российскую армию. Amnesty полагает, что российские военные намерено сбросили две авиабомбы на театр, возле которого большими буквами было написано "Дети".
  • Российские власти снесли разрушенное здание театра в декабре 2022 года, сейчас его отстраивают заново. По их заявлениям, восстанавливает театр Санкт-Петербург.

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