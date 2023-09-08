Украина осудила китайскую певицу за "Катюшу" в оккупированном Мариуполе

Украина осудила китайскую певицу за исполнение "Катюши" в разрушенном мариупольском театре, а сам визит китайских блогеров на оккупированные территории назвала незаконным.

По словам представителя МИД Украины Олега Николенко, петь "Катюшу" в драмтеатре, "в котором российская армия убила более 600 невинных людей, – пример полной моральной деградации". Накануне видео с поющей китаянкой опубликовал глава так называемой ДНР Денис Пушилин, назвав её "оперной певицей Ван-Фан".

Николенко также отметил, что приезд китайских блогеров в оккупированный Мариуполь является незаконным. "Он грубо нарушает законодательство Украины, которое регулирует пересечение государственной границы иностранцами", – пояснил Николенко.

МИД Украины ждёт объяснений со стороны Китая и инициирует запрет на въезд в Украину для китайских "гастролёров", добавил Николенко.