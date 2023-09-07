Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему войсками Центрального военного округа Андрею Мордвичеву. Генерал руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь, город был захвачен в мае 2022 года.

В марте 2022 года Генштаб ВСУ, советник офиса президента Украины и МВД страны сообщали о гибели Мордвичева в результате обстрела херсонского аэродрома. Позже Первый канал российского телевидения показал разговор генерал-лейтенанта с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

В феврале Мордвичев сменил на посту командующего войсками Центрального военного округа генерала Лапина. Тот, несмотря на осенние провалы российской армии, ушёл на повышение в Генштаб.

В июне Мордвичев и Лапин попали в санкционные списки Евросоюза за участие в войне в Украине.

Указ Путина о повышении Мордвичева подписан 7 сентября и опубликован на официальном портале правовой информации. Звание генерал-полковника получил также генерал-лейтенант Геннадий Анашкин, звание генерал-лейтенанта — генерал-майор Александр Шестаков.

Анашкин в 2022 году командовал российскими миротворцами на армяно-азербайджанской границе, а сейчас возглавляет 8-ю общевойсковую армию ЮВО. Из последних отчётов министерства обороны можно предположить, что он руководит россйской обороной в захваченной части Луганской области Украины. Шестаков возглавляет Главное автобронетанковое управление российского министерства обороны.