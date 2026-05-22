Украина отбила территории после отключения Starlink для армии РФ

Украинские военные в начале 2026 года отбили у российской армии около 400 квадратных километров территории страны после того, как были отключены тысячи портативных интернет-терминалов Starlink, которые использовались российскими войсками, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет разведывательного управления военного министерства США и Европейского командования США, подготовленного по поручению Конгресса США о помощи Украине.

О какой именно территории идёт речь, не сообщается, однако аналитики зимой фиксировали успехи украинских войск на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

В документе говорится, что российские войска использовали терминалы Starlink "для координации передвижений" и ударов беспилотниками (мини-тарелки устанавливались прямо на дроны, что позволяло управлять ими даже в глубоком украинском тылу и наносить прицельные удары по сложным целям, например, по движущимся поездам).

В Украине, увидев тенденцию в использовании Starlink российскими военными, начали вести переговоры с Илоном Маском, владельцем SpaceX, которая предоставляет связь Starlink. В результате 1 февраля Маск объявил, что SpaceX "приняла меры", чтобы предотвратить использование Starlink в военных целях в российских беспилотниках. После этого в Украине создали так называемый "белый список" – систему, которая позволяет использовать терминалы лишь авторизованным пользователям. Российские провоенные блогеры подтверждали, что с использованием Starlink на фронте возникли существенные проблемы.

В отчете говорится, что благодаря отключению терминалов Starlink "российские военные возможности в Украине были временно, но значительно ослаблены". А ограничение доступа к мессенджеру Telegram, который использовался российскими военными для общения на поле боя, как отмечает Bloomberg, стало двойным ударом по армии России. Тем не менее, разведывательное управление Пентагона считает, что "по состоянию на март российские военные сохраняли общее преимущество" на фронте.

Темпы продвижения российской армии в 2026 году существенно замедлились, а на некоторых участках фронта, в частности в Запорожской области, OSINT-аналитки фиксируют, что Украина отбила некоторые территории. В целом, речь идёт о десятках или сотнях квадратных километров. В прошлом году российским военным удалось оккупировать около 4 тысяч квадратных километров украинской территории, или 0,72% всей территории Украины - это данные проекта DeepState.

"Переломный момент войны"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 21 мая на заседании Совета Украина – НАТО в шведском Хельсингборге заявил, что Украина находится в "переломном моменте войны", а "давление на Москву усиливается". "Украина держит оборону, а численное преимущество России больше не является решающим фактором. Для достижения мира мы должны сосредоточиться на трех ключевых элементах: дипломатии, давлении и силе. Нужен новый импульс мирным усилиям, усиливая наши специальные дальнобойные санкции и другие рычаги влияния", – сказал он.

Сибига также сообщил, что проинформировал союзников о росте угроз со стороны Беларуси и призвал к ответным действиям по сдерживанию и недопущению расширения агрессии Москвы и Минска. По его словам, Украина больше не только просит о помощи – она контрибьютор безопасности, донор и партнер, готовый делиться своей экспертизой.

Завершение войны к концу года?

Агентство Bloomberg со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией, 22 мая пишет, что президент России Владимир Путин хотел бы до конца года, перед лицом проблем в экономике России и на фронте, завершить войну. Однако он по-прежнему настаивает на ряде условий, в частности о полном контроле над Донбассом и о некоем соглашении о безопасности с Европой, которое де-факто признавало бы территориальные завоевания Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал агентству, что Путин не устанавливал чётких сроков для завершения войны.