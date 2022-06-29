Украина подала иск в ЕСПЧ, обвинив РФ в нападении на мирное население

Украина подала иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), обвиняя Москву в военном вторжении и целенаправленных нападениях на гражданское население в нарушение международного права. Жалоба была принята 23 июня, а вчера вечером председатель ЕСПЧ Роберт Спано передал её судьям и проинформировал об этом Россию. Об этом сообщается в пресс-релизе суда в Страсбурге.
В сообщении указывается, что этому делу предшествовали четыре других представления украинского государства и более восьми тысяч индивидуальных жалоб.
В иске говорится о массовых и серьезных нарушениях прав человека, совершенных Российской Федерацией в ходе военных действий на территории Украины. Киев обвиняет российские войска и другие вооруженные формирования, находящиеся под контролем России, в том, что были убиты, ранены, задержаны или пропали без вести тысячи гражданских лиц, разрушены сотни тысяч объектов собственности, миллионы человек вынуждены покинуть свои дома.
Украина обвиняет Россию в нарушении целого ряда прав, зафиксированных в Европейской конвенции по правам человека, в частности – права на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного обращения, права на свободу и безопасность, права на образование и свободу передвижения.
- 16 марта Россию исключили из Совета Европы за вторжение на территорию Украины. С 16 сентября Россия утратит статус участницы Европейской конвенции по правам человека .
- 11 июня президент России Владимир Путин подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года.
- Глава международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев отметил, что законопроект нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Согласно документу, Россия обязана исполнять окончательные постановления ЕСПЧ по любому делу, в котором она выступает стороной.
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