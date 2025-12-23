Украина подала запрос об экстрадиции из Польши археолога Бутягина

Власти Украины сделали запрос в окружную прокуратуру Варшавы на экстрадицию арестованного в Польше российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, сообщило во вторник радио RMF FM.

Бутягин был задержан 11 декабря по подозрению в незаконных раскопках в аннексированном Крыму по запросу Украины, где он с 2024 года объявлен в розыск. Российский ученый читал лекции в Европе и находился в Польше проездом из Нидерландов. Срок ареста россиянина истекает 13 января 2026 года, отмечает Настоящее время.

Александр Бутягин - заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Отдела Античного мира Эрмитажа. С 1999 года он руководит работами Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует античное городище Мирмекий на территории современной Керчи.

Власти Украины называют незаконным участие Бутягина в раскопках после 2014 года – с момента аннексии Крыма Россией.

Археолога подозревают в частичном разрушении объекта культурного наследия и причинении ущерба на сумму свыше 201,6 миллиона гривен (4,8 миллиона долларов), заявлял пресс-секретарь Варшавской окружной прокуратуры Петр Скиба. Ученому может грозить до пяти лет лишения свободы в Украине. В Варшаве Бутягина отправили под арест на 40 суток. В заключении ученого посетили российские дипломаты.

В Эрмитаже подчеркивали, что Бутягин всегда соблюдал "международные нормы проведения археологических исследований, как юридические, так и этические". При этом, по данным сотрудников музея, руководство Эрмитажа не выделило средств для помощи Бутягину и пытается "замалчивать дело".