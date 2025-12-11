В Польше задержали российского археолога Александра Бутягина

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Об этом сообщает RMF FM.

По данным телеграм-канала Baza, Бутягина допросили в Варшаве на прошлой неделе. Россиянин оказался в Польше проездом – он ехал из Нидерландов, где ранее проводил серию лекций.

Украина подозревает Бутягина в незаконном проведении раскопок на объекте культурного наследия в Керчи. По версии следствия, после аннексии Крыма Бутягин в качестве руководителя Мирмекийской археологической экспедиции Эрмитажа, не имея никаких разрешительных документов от компетентных органов Украины, незаконно проводит раскопки на объекте культурного наследия – в "Древнем городе Мирмекий" в Керчи.

В офисе генпрокурора Украины заявили, что российский археолог своими действиями "фактически осуществляет разрушение охраняемого законом объекта национального значения".

RMF FM отмечает, что Украина намерена добиваться экстрадиции российского учёного.

Представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с Baza сообщила, что сотрудники посольства в Варшаве встретились с Бутягиным. Захарова подтвердила, что археолога задержали на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Представитель МИД выразила надежду, что польские власти "осознают абсурдность" выдвинутых против учёного обвинений.

Александр Бутягин – заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела античного мира Эрмитажа. В августе 2022 года при раскопках городища Мирмекий российские археологи под его руководством нашли 30 золотых монет, 26 из которых были с именем Александра Македонского.