Украина получила транш в 1,5 млрд долларов от Всемирного банка

Украина получила транш в 1,5 миллиарда долларов от Великобритании и Японии через механизм Всемирного банка. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов Украины. Это ссуда на поддержку политики развития по программе "Основы роста" (Growth Foundations Development Policy Loan – DPL).

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что выделенные средства пойдут на поддержание ключевых приоритетов государственного бюджета страны. "Эффективная работа правительства вместе с своевременной поддержкой от партнеров позволяют нам поддерживать стабильность финансовой системы даже в условиях полномасштабной агрессии и ежедневного террора со стороны России", - сказал он.

Ссуда была одобрена Всемирным банком 26 марта. Для включения в программу займов DPL Украине пришлось выполнить пакет из восьми требований банка. В него входили, в частности, гармонизация таможенного и налогового законодательства Украины к нормам ЕС, улучшение фискальной политики и регулирование рынков капитала, обеспечение прозрачности и подотчетности в системе электронных закупок.

Также 29 марта Минфин Украины и посол США в Киеве Бриджит Бринк подписали соглашение об отсрочке выплат по государственному долгу. Оно осуществляется в согласии с меморандумом о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба. Меморандум был подписан в декабре 2023 года.