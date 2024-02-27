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Европарламент проголосовал за выделение Украине 50 млрд евро

Зал заседаний Европарламента
Зал заседаний Европарламента

Европарламент проголосовал за выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро в течение четырёх лет. В поддержку высказались 536 депутатов, 40 высказались против, 39 воздержались.

В сообщении на сайте Европарламента говорится, что ЕС поддерживает Украину и будет продолжать это делать столько, сколько потребуется.

Лидеры Евросоюза договорились о выделении макрофинансовой помощи Киеву на заседании 1 февраля, преодолев длительное сопротивление Венгрии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев 24 февраля сообщила, что первый транш помощи будет направлен же в марте. Точную сумму чиновница не уточнила.

Минэкономики Украины ранее сообщало, что рассчитывает получить в марте от ЕС четыре с половиной миллиарда евро.

На прошлой неделе Брюссель одобрил 13-й пакет санкций в отношении Москвы, приуроченный ко второй годовщине начала войны. Венгрия согласилась его одобрить, заявив, что на этапе обсуждений были учтены её замечания.

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