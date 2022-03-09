Украина попросила МАГАТЭ сменить персонал на Чернобыльской АЭС

Украина попросила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) произвести замену персонала Чернобыльской атомной электростанции.

Чернобыльская АЭС с первых дней вторжения России на территорию Украины находится под контролем российской армии. С тех пор на станции дежурит одна и та же смена из 210 человек.

По данным украинского регулятора, у персонала станции ограничен доступ к воде, еде и лекарствам. Связь с сотрудниками поддерживается только по электронной почте. На АЭС нет помещений для сна, поэтому работникам приходится спать на раскладушках, столах и на полу.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси неоднократно заявлял о необходимости предоставления сотрудникам возможности отдыха для безопасного выполнения своей работы. В интервью Би-би-си он рассказал, что связался с представителями командования российской армии, чтобы донести до них свои опасения. Об ответе не сообщалось.

Кроме того, в МАГАТЭ сообщило, что больше не получает данных от систем мониторинга станции. Последний реактор Чернобыльской АЭС был остановлен в 2000 году, и ситуация в целом не опасна. Однако изоляция на станции плохо сказывается на психологическом и физическом состоянии работников и членов их семей.

В начале марта под контроль российских военных перешла Запорожская АЭС в городе Энергодар. Там была открыта стрельба, возник пожар в одном из административных зданий. Власти Украины обвинили Россию в угрозе ядерной безопасности. Российские военные заявили, что перестрелку начали украинские диверсанты.

Руководство организации заявило о готовности посетить АЭСЮ, чтобы получить гарантии по поддержке безопасности всех ядерных объектов Украины от конфликтующих сторон.