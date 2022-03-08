ООН запретила сотрудникам называть "войной" войну в Украине

Сотрудникам ООН рекомендовано не использовать слово “война” применительно к войне в Украине. Об этом пишет газета The Irish Times со ссылкой на попавшую в редакцию служебную инструкцию.

ООН просит называть происходящее "конфликтом" или "военным наступлением". Кроме того, сотрудникам сказано не размещать в своих и рабочих социальных сетях украинский флаг.

Эти меры в письме объясняются необходимостью придерживаться нейтральности. "Мы, как международные гражданские служащие, обязаны быть беспристрастными. Существует серьезная возможность репутационного риска, на который недавно обратили внимание высокопоставленные чиновники", – цитирует газета разосланное сотрудникам письмо.