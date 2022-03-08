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ООН запретила сотрудникам называть "войной" войну в Украине

Сотрудникам ООН рекомендовано не использовать слово “война” применительно к войне в Украине. Об этом пишет газета The Irish Times со ссылкой на попавшую в редакцию служебную инструкцию.

ООН просит называть происходящее "конфликтом" или "военным наступлением". Кроме того, сотрудникам сказано не размещать в своих и рабочих социальных сетях украинский флаг.

Эти меры в письме объясняются необходимостью придерживаться нейтральности. "Мы, как международные гражданские служащие, обязаны быть беспристрастными. Существует серьезная возможность репутационного риска, на который недавно обратили внимание высокопоставленные чиновники", – цитирует газета разосланное сотрудникам письмо.

  • В России власти преследуют граждан и медиа, выступающих против войны в Украине. СМИ, называющие войну войной, блокируются правительственным регулятором. Граждан за это штрафуют по статье о дискредитации армии.

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