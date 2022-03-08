Партия Зеленского предложила новый договор о гарантиях безопасности

У Украины должен быть договор о гарантиях безопасности страны. Он мог бы прийти на смену Будапештскому меморандуму. Об этом заявила правящая партия Украины "Слуга народа".
Гарантами исполнения договора могли бы стать США, Турция и страны-соседи Украины. Россия, по мнению партии, должна юридически зафиксировать, что признаёт украинскую государственность и гарантирует отсутствие угроз со своей стороны.
В "Слуге народа" полагают, что такой договор обеспечит безопасность Украины в условиях, когда в ближайшие 15 лет вступление в НАТО невозможно.
Партия сообщила, что не подвергает сомнению территориальную целостность страны и даже теоретически не рассматривает возможность отказа от какого-либо региона. "Наша Украина – это и Донецк, и Луганск, и Крым", – говорится в заявлении.
- Партия "Слуга народа" обладает абсолютным большинством в Верховной раде Украины. Она формирует правительство и назначает руководителей органов власти. Создателем и главным лидером партии является президент страны Владимир Зеленский.
- Будапештский меморандум заключён в 1994 году. Согласно документу, Украина отказывалась от ядерного оружия, а Россия США и Великобритания гарантировали ей территориальную целостность. После подписания меморандум так и не был ратифицирован ни одной из стран.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.
- Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми. Эти требования звучат на переговорах, которые ведут Москва и Киев.
- За военные действия против Украины США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только российских политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
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