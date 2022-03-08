Партия Зеленского предложила новый договор о гарантиях безопасности

У Украины должен быть договор о гарантиях безопасности страны. Он мог бы прийти на смену Будапештскому меморандуму. Об этом заявила правящая партия Украины "Слуга народа".

Гарантами исполнения договора могли бы стать США, Турция и страны-соседи Украины. Россия, по мнению партии, должна юридически зафиксировать, что признаёт украинскую государственность и гарантирует отсутствие угроз со своей стороны.

В "Слуге народа" полагают, что такой договор обеспечит безопасность Украины в условиях, когда в ближайшие 15 лет вступление в НАТО невозможно.

Партия сообщила, что не подвергает сомнению территориальную целостность страны и даже теоретически не рассматривает возможность отказа от какого-либо региона. "Наша Украина – это и Донецк, и Луганск, и Крым", – говорится в заявлении.

Партия "Слуга народа" обладает абсолютным большинством в Верховной раде Украины. Она формирует правительство и назначает руководителей органов власти. Создателем и главным лидером партии является президент страны Владимир Зеленский.

Будапештский меморандум заключён в 1994 году. Согласно документу, Украина отказывалась от ядерного оружия, а Россия США и Великобритания гарантировали ей территориальную целостность. После подписания меморандум так и не был ратифицирован ни одной из стран.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.

Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми. Эти требования звучат на переговорах, которые ведут Москва и Киев.

За военные действия против Украины США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только российских политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.

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