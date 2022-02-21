Украина просит провести срочные консультации членов Совбеза ООН

Украина в понедельник, 21 февраля, запросила провести срочное заседание Совета Безопасности ООН для рассмотрения угрозы российского вторжения. Накануне на заседании Совета Безопасности России выступающие высказались за признание независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"По инициативе президента Владимира Зеленского я официально обратился к государствам – членам СБ ООН с просьбой немедленно провести консультации в соответствии со статьей 6 Будапештского меморандума", – написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что Украина ждёт, что Совет Безопасности рассмотрит "практические шаги по обеспечению безопасности Украины".

Российское агенство ТАСС, ссылаясь на три источника из делегаций западных стран, сообщает, что официального запроса на заседание СБ ООН по Украине пока не поступало.

В своём обращении к странам – членам ООН Кулеба ссылается на гарантии безопасности, которые Украина получила в обмен на отказ от своего ядерного арсенала в 1994 году.

Соглашение, подписанное Россией, США и Великобританией, гарантировало Украине, что её "территориальная целостность или политическая независимость" будет соблюдаться в обмен на решение переместить всё своё ядерное оружие в Россию.