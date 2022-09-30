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Украина сегодня подаст заявку на ускоренное вступление в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 30 сентября Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он также заявил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией до тех пор, пока её президентом является Владимир Путин. Информация об этом размещена в интернет-каналах Верховной Рады Украины.

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины - реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия," - подчеркнул Зеленский. Он также сказал: "Очевидно, что с этим российским президентом это (переговоры. – Прим. РС) невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России."

Заявление Зеленского стало ответом на аннексию Россией территорий так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также подконтрольных российским войскам Херсонской и частично Запорожской областей Украины. Документы о присоединении их к России подписали сегодня пророссийские главы администраций этих областей и президент России Владимир Путин. США, Евросоюз и практически все другие страны мира уже заявили, что не признают ни результатов прошедших на этих землях квазиреферендумов, ни собственно их присоединения к России.

Сегодня вечером ожидаются внеочередные выступления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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