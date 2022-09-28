Государственная дума проведет внеочередное пленарное заседание 3 октября. Речь на нём, вероятнее всего, пойдёт о принятии в состав России территорий Украины, контролируемых российскими войсками и пророссийскими сепаратистами. С точки зрения международного права это может расцениваться как аннексия. Украина, США, Евросоюз и ещё несколько стран уже заявили, что не будут её признавать.

О внеплановом заседании 28 сентября сообщил председатель Думы Вячеслав Володин, передаёт агентство РИА "Новости". Корректировка графика, по его словам, связан с тем, что парламент должен принять все необходимые решения по итогам референдумов в так называемых "ДНР", "ЛНР" и на контролируемых Россией территориях Херсонской, Николаевской и Запорожской областей. Совет Федерации, как ожидается, может одобрить аннексию на заседании 4 октября.

Согласно данным пророссийских и российских властей, в Донецкой области Украины за присоединение проголосовали 99,23 процента избирателей. В Луганской — 98,42. В Запорожской области — 93,11. В Херсонской, к которой оккупационные причислили и часть Николаевской области, — 87,05 процента.

Голосование проводилось вопреки законодательству Украины, Киев неоднократно заявлял, что не признает их итоги ни при каких обстоятельствах. "Фарс на оккупированных территориях нельзя назвать даже имитацией референдумов," — заявил президент страны Владимир Зеленский. О поддержке голосований не заявила ни одна страна, кроме России. В Москве говорят, что жители украинских регионов однозначно проголосовали за "возвращение домой".

28 сентября глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник и глава российской администрации Херсонской области Владимир Сальдо обратились к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав России.