Украина сообщила о 12 погибших в результате ракетного удара по Виннице

12 человек погибли в результате ракетной атаки на Винницу в центральной Украине. Среди убитых — маленький ребёнок. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Президент страны Владимир Зеленский назвал после этого Россию "страной-убийцей" и "страной-террористом".

Судя по опубликованным в соцсетях видео и фотографиям, одна из ракет попала в парковку у девятиэтажного дома быта "Юбилейный", повредив угол здания, где расположены офисные помещения. На некоторых видео также видны разрушения в одном из крыльев находящегося через дорогу от "Юбилейного" Доме офицеров, возможно, произведенные другой ракетой.

В результате обстрела нанесен серьезный ущерб зданиям, горят десятки запаркованных в этом районе автомобилей. Ранены как минимум 25 человек, передаёт Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Предположительно, удары были нанесены российскими ракетами. Незадолго до атаки в Винницкой области была объявлена воздушная тревога. Глава региональной администрации Сергей Борзов заявил, что четыре российские ракеты были сбиты ПВО.

Что именно было целью ударов — неизвестно. Преднамеренные атаки на гражданские объекты являются военным преступлением. Российская сторона отрицает такие атаки, заявляя, что выбирает только военные цели.

По оценке ООН, с февраля в войне России с Украиной погибло более 5 тысяч мирных жителей — это, вероятно, минимальная оценка числа жертв среди гражданского населения, реально число может быть выше в разы.

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