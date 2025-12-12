Украина сообщила об ударе России по судну в Одесской области

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по Одесской области. Повреждено гражданское судно в порту Черноморск, написал в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

"Это еще раз доказывает, что россияне не только не воспринимают достаточно серьезно шанс на дипломатию, который есть сейчас, но и продолжают войну именно на уничтожение нормальной жизни в Украине", – добавил Зеленский.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, судно находилось в порту Черноморска – одном из трёх крупнейших черноморских портов Одесской области. После атаки оно загорелось.

Один из источников Reuters рассказал, что это турецкое судно "Cenk T". Его фото с названием опубликовали местные каналы. Агентство не смогло независимо подтвердить, под каким флагом ходило судно. Согласно информации на сайте MarineTraffic, судно с таким названием ходит под панамским флагом.

Пока неясно, было ли нападение преднамеренным. Что именно перевозило судно, неизвестно.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер добавил, что пострадал один человек. Есть повреждения объектов гражданской и портовой инфраструктуры.

С конца ноября украинские дроны поразили четыре танкера так называемого теневого флота России в Чёрном море. В ответ Путин грозил "отрезать Украину от моря" и расширить удары по украинским портам и судам, заходящим в эти порты.