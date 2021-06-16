Посольство Украины в Минске обратилось к властям Беларуси с требованием предоставить официальные объяснения относительно сообщений о том, что так называемая генпрокуратура "ЛНР" провела следственные действия в Минске с арестованным белорусским блогером Романом Протасевичем.

Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко. По его словам, сообщение о проведении "следственных действий" сделано прежде всего в интересах России. Россия не упускает шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затащить в свою геополитическую повестку дня", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина", предположив, что и сама операция с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича разыграно по российскому сценарию.

Россия поддерживает сепаратистов так называемой "ЛНР", Украина считает эту организацию террористической, а контролируемые ею районы Луганской области - оккупированными Россией.

Ранее генеральный прокурор "ЛНР" Сергей Горенко выразил благодарность лично Александру Лукашенко и КГБ Беларуси за предоставленную возможность провести следственные действия с бывшим главным редактором оппозиционного телеграм-канала NEXTA. Как утверждает Горенко, его подчинённым удалось получить некие доказательства причастности Протасевича к деятельности украинского полка "Азов". "Верим, что этот первый опыт совместной работы перерастет в многолетнее плодотворное сотрудничество" - пишет представитель сепаратистов.

Белорусские власти никак не комментировали это заявление. При этом Лукашенко ранее утверждал, что у сепаратистов Донбасса есть вопросы к Протасевичу.

После ареста Протасевича в результате вынужденной посадки самолёта Ryanair в Минске в российских прокремлёвских СМИ и телеграм-каналах публиковались утверждения о том, что белорусский блогер в 2014-2015 годах якобы участвовал в конфликте в Донбассе в рядах украинского полка "Азов", известного тем, что в его состав входило значительное число людей крайне правых взглядов. Сам Роман Протасевич ранее, в том числе в интервью российскому журналисту Юрию Дудю, говорил, что был в зоне конфликта в Донбассе и даже был там ранен, но не участвовал в боевых действиях, а был фотокорреспондентом.

Ни одна страна мира, включая Беларусь, не признаёт "ЛНР", и правовое основание для того, чтобы представители сепаратистов допрашивали гражданина Беларуси, непонятно.