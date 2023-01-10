Украина: война и общество в 2023 году. Эфир в 20:30

Станет ли 2023-й годом победы Украины в развязанной Россией войне? Как меняется украинское общество и восприятие Украины в мире? Собеседник Виталия Портникова – Ярослав Грицак, историк, публичный интеллектуал, профессор Украинского католического университета. Эфир в 20:30.

