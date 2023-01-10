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Украина: война и общество в 2023 году. Эфир в 20:30

Историк Ярослав Грицак: в 2023-м Украина должна победить

Станет ли 2023-й годом победы Украины в развязанной Россией войне? Как меняется украинское общество и восприятие Украины в мире? Собеседник Виталия Портникова Ярослав Грицак, историк, публичный интеллектуал, профессор Украинского католического университета. Эфир в 20:30.

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