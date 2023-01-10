"Неофициально – 84 трупа". Украинский удар по Лантратовке

Радио Свобода выяснило, что в результате украинского удара по селу Лантратовка в оккупированной части Луганской области могли погибнуть более 80 человек – в основном рабочих-строителей из Новосибирска, приехавших в Украину на заработки. Мы также обнаружили, что под Лантратовкой, которая расположена в 20 километрах от российской границы, приехавшие из России рабочие рыли окопы и устанавливали бетонные ДОТы (долговременные оборонительные точки). Некоторых рабочих поселили в городе Валуйки и каждый день возили в Украину и обратно – но недавно строительство военных укреплений прекратилось из-за активизации боевых действий.



16 декабря 2022 года представители самопровозглашенной "ЛНР" в "Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон" (СЦКК) сообщили об обстреле школы в селе Лантратовка Луганской области Украины. Село было оккупировано уже после начала полномасштабного российского вторжения. По данным СЦКК, в результате попадания трех ракет, выпущенных из установки "Хаймарс", в школе погибли 11 мирных жителей, 17 человек получили ранения.



8 января живущий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал два видеоролика: один был снят в актовом зале лантратовской школы до украинского удара, второй показывает раненых и разрушения в первые минуты после обстрела.



"Макеевок было много, просто о случаях, когда гибло от 50 до 200 человек за раз – замалчивали и замалчивают", – написал Шарий в аннотации к видео. Это отсылка к украинскому удару в новогоднюю ночь по расположению российских мобилизованных под Донецком, во время которого по официальным данным погибли 89 военнослужащих, а по неофициальным – до 600.



В другом посте в тот же день блогер уточнил, что в школе в Лантратовке были расквартированы не мобилизованные, а "нанятые для рытья окопов мирные". На опубликованном Шарием видео в актовом зале школы действительно нет ничего, что могло бы указывать на принадлежность живших в школе людей к армии: все они одеты в гражданскую одежду, некоторые – в синие рабочие спецовки со светоотражающими полосами (это контрастирует с многочисленными видео и фото из мест дислокации российских мобилизованных, где в кадре всегда присутствует как минимум несколько человек в военной форме).

Пророссийские паблики и аккаунты в социальных сетях, как и Шарий, утверждали, что в Лантратовке "погибли строители, которые приехали восстанавливать инфраструктуру", причем авторы некоторых постов уточняли, что наняты они были "в разных уголках ЛНР и даже Харьковской области". Как выяснило Радио Свобода, это не так: по большей части речь идет о россиянах, приехавших на оккупированные территории "за длинным рублем".

"Комнату мастеров разнесло в клочья"

О том, что для рытья окопов на оккупированных территориях в России ищут людей по объявлениям в интернете, еще 15 декабря писал телеграм-канал "Можем объяснить". Журналистам удалось выяснить, что людей нанимает фирма "СтройКом", которая на своем сайте гордится участием в строительстве Крымского моста, нового терминала аэропорта Сочи и "Лахта-центра" в Санкт-Петербурге. Желающим поехать на стройки в Донбасс обещали платить до 210 тысяч рублей в месяц. Подобные объявления можно найти в интернете и сейчас.



Радио Свобода обнаружило в социальной сети "ВКонтакте" фотографии и видео свежевырытых окопов и ДОТов в аккаунте жителя одного из российских регионов Урала (его имя мы не называем из соображений безопасности этого человека), который, если верить другим его постам, в декабре находился в городе Валуйки Белгородской области. Мы геолоцировали эти снимки и выяснили, что они сделаны в километре от Лантратовки (точные координаты).

Окопы на этих фотографиях видны и на спутниковых снимках. Как следует из данных сервиса Planet.com, они появились не ранее 15 ноября и не позже 5 декабря.

Этот же пользователь "ВКонтакте" опубликовал еще несколько фотографий – в том числе оригинальные снимки последствий обстрела лантратовской школы из установок "Хаймарс".

Кроме того, это человек выложил фотографии помещения с двухъярусными кроватями, в котором жил он и другие рабочие. Мы геолоцировали это место как бывшее помещение клуба "Сакура" в Валуйках на улице Белинского. Геолокацию подтверждает и еще один выложенный рабочим снимок – на нем изображена схема эвакуации из здания клуба. Как и на опубликованном Анатолием Шарием видео, на этих фотографиях нет никаких признаков того, что в помещении живут военные, а на стульях развешены такие же синие рабочие спецовки со светоотражающими полосами.

Опубликовавший эти снимки рабочий подтвердил Радио Свобода в переписке, что приехал в Луганскую область, позвонив по объявлению компании "СтройКом", а также рассказал подробности о своей работе и об обстреле лантратовской школы "хаймарсами".



"Сейчас нас вывели, сказали, что начались военные действия. В Лантратовку с нами приехали два автобуса из Новосибирска, с кровельщиками и плотниками. Нас возили каждый день через границу, а их поселили в школе. 3 "Хаймарса" по наводке, официально – 11 трупов, неофициально – 84. В 3 часа ночи 3 ракеты, одна, потом через 5 секунд вторая и третья. Комнату мастеров разнесло в клочья". Подтвердить цифру в 84 погибших из других источников Радио Свобода не удалось.



По словам нашего собеседника, "СтройКом" не полностью выполнил свои обязательства перед рабочими: им оплатили проезд в Валуйки на поезде, зарплата составляла 6000 рублей в день без учета 13-процентного налога, но обещанных "суточных" он и его коллеги "пока не видели". Российские военные над душой не стояли, но "ближе к ним пить было нельзя". В Валуйках рабочие просыпались в 5.45 утра, затем завтракали, в 6.30 утра выезжали в Лантратовку на автобусах, возвращались в город в 8 вечера, в 9 часов ужинали. В самой Лантратовке "питались сухпаями". "Пока ждем. Есть вызовы на мост в Новосибирск. За ленточку, то есть за границу [России] больше неохота ехать – вдруг опять наведут", – написал наш собеседник.

Радио Свобода нашло во "ВКонтакте" несколько видео строительства окопов под Лантратовкой, выложенных еще одним жителем Челябинской области. На одном из роликов виден также военный танк и поставленные в поле палатки. Из закадрового комментария следует, что на строительство окопов приехали люди самых разных профессий, в том числе электрик, плиточник и сантехник (видео содержат ненормативную лексику).

У некоторых рабочих, приехавших в Украину от "СтройКома", было оружие – это следует из аккаунта жителя Омска Федора Королева, который оставлял комментарии в группе "Вахта/СтройКом/Работа вахтовым методом СтройКом" в социальной сети "ВКонтакте".

"Отношение хуже, чем к скотине"

Радио Свобода изучило отзывы, которые вахтовые рабочие оставляли в последние месяцы о компании "СтройКом" на одном из профильных сайтов. В одном из отзывов, опубликованном 15 декабря, за день до украинского удара по школе в Лантратовке, анонимный машинист экскаватора подтверждает, что часть рабочих "СтройКома" поселили не в российских Валуйках, а в школе на территории "ЛНР".



"Поселили в спорт зал, народу человек 500 в одном спорт зале, механизаторы, рабочие, всё в одном помещении. Антисанитария сплошная,почти весь народ простывший, некоторые кашляли с кровью, короче полный ******, на 500 человек поставили душ на улице с тремя кабинками и бойлером на 50 л. Ели на улице как животные", – написал автор отзыва (орфография оригинала сохранена).



Такой же спортзал, где разместили 500 человек, упоминается в еще одном отзыве. Возможно, речь идет именно о том школьном спортивном зале из попавшей под удар школы, который есть на видео, опубликованном Анатолием Шарием.



Еще в одном отзыве, оставленном анонимным плотником на том же сайте 18 декабря, через два дня после удара по школе, прямо упоминается обстрел:



"В 4:10 утра прилителе 3 снаряда прям в школу было страшно отроботал 1 день, не чего не заплатили ни какой страховке, только за 1 отработоный день, не компенсирлвали утеряны вещи ни разбитый телифон и так далия, домой отправили как бича", – рассказал его автор (орфография сохранена).



Помимо опасности оказаться под украинским обстрелом, российские рабочие, пожелавшие отправиться на оккупированные территории, столкнулись с антисанитарными условиями размещения, плохой и однообразной едой и рабочими сменами, которые, учитывая дорогу до места работы, длились по 20 часов. В одном из отзывов упоминается, что из-за нехватки строительной техники завербованным в Луганскую область механизаторам предложили пойти работать "на лопаты". "Ребята не вздумайте идти в это [дело] что сказано выше все чистая правда, отношение хуже чем к скотине, мужики [вкалывают] на окопах не жалея себя, приезжают в детский сад, в котором просто беда, ни тепла [ничего] Подъем в три утра, и [все равно] выспался, болеешь , им все [безразлично] не поехал уволили", – заключает автор еще одного отзыва.

Мы изучили страницу "ВКонтакте", на которой компания "СтройКом" публикует объявления о наборе вахтовых рабочих, в том числе на объекты на территории оккупированных областей Украины. Регулярные наборы рабочих в Луганскую область "СтройКом" начала производить с начала ноября 2022 года, причем в большинстве объявлений прямо указывалось, что речь идет исключительно о строительстве военных объектов: "Сооружение линий обороны, укрепление конструкций (рыть окопы, блиндажи, укрепление конструкций, установка вагончиков, установка рядов бетонных пирамид)". В объявлениях упоминается, что продолжительность смен составляет 11 часов.



Последний набор в Луганск был объявлен 7 декабря, после этого "СтройКом" публиковал только объявления о работе на "новом объекте" в районе Запорожья – "сооружений для военных, протяженностью 22 км" с проживанием в " административном здании казарменного типа". Из комментариев можно понять, что с переходом на новый объект значительно, вдвое, снизилась и оплата труда – 3000 рублей за смену вместо 6 тысяч. В одном из комментариев представитель "СтройКома" объясняет это тем, что ставка в 6 тысяч рублей за смену была "временной, до нового года".

"Эффективный вклад в военные действия"

Являются ли российские рабочие, приезжающие на в оккупированные территории Украины, "законными военными целями" в соответствии международным гуманитарным правом – в первую очередь, Женевскими конвенциями 1949 года, ратифицированными и Россией, и Украиной?



Однозначного ответа на этот вопрос нет, и академические споры о том, где проходит граница между "законными" и "незаконными" военными целями, в том или ином виде продолжаются все последние десятилетия.



В статье "Россия, Украина и международное право: оккупация, вооруженный конфликт и права человека в вопросах и ответах" на сайте правозащитной организации Human Rights Watch подчеркивается, что "законы и обычаи войны разрешают нападения только на законные военные цели". Таковыми, по мнению авторов статьи, считаются личный состав и объекты, которые вносят "эффективный вклад в военные действия, и уничтожение, захват или нейтрализация которых обеспечивает конкретное военное преимущество". Это включает вражеских комбатантов, вооружение и боеприпасы, а также объекты, используемые в военных целях, такие как здания и транспортные средства. В этот список, без всяких сомнений, можно включить и окопы с ДОТами в Лантратовке.



Британские исследователи Дэйл Стивенс и Ангелина Льюис в своей книге 2008 года "Преследование гражданских подрядчиков в вооруженных конфликтах" отмечали, что на тот момент в академической среде наблюдалась тенденция к постепенному расширению понятия "легитимной военной цели". Это происходит за счет более широкой трактовки понятия "прямое участие в боевых действиях". "За исключением некоторых видов деятельности гражданских лиц, которые общепринято не относятся к "прямому участию в боевых действиях" (например, деятельности сотрудников предприятий, предоставляющих еду и одежду вооруженным силам или сотрудников заводов, производящих боеприпасы), можно сделать вывод, что во всех прочих случаях, где деятельность гражданских подрядчиков является частью "военных усилий" или поддерживает их, участие в ней можно приравнять к прямому участию в военных действиях", – считают авторы книги.

Если деятельность гражданских подрядчиков является частью "военных усилий", участие в ней можно приравнять к прямому участию в военных действиях

Британский генерал-майор А. П. В. Роджерс в своей книге 1996 года "Право на поле боя" пишет: "Совершенно логично, что если гражданское лицо ведет грузовик с боеприпасами, грузовик может стать законной военной целью, а водитель может быть случайно убит. Но если нападению подвергнется сам водитель, это будет равносильно серьезному нарушению международного гуманитарного права. Эта точка зрения активно оспаривается другими экспертами, которые считают водителя принимающим непосредственное участие в боевых действиях и законной мишенью атаки".



Марко Сассоли, профессор международного права в Квебекском университете (Монреаль, Канада), также отмечает в своей статье на сайте Международного Комитета Красного Креста, что в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года и протоколам к ней "цель является военным объектом, если вносит эффективный вклад в военные действия". В то же время Сассоли пишет: "Предположение, что некоторые гражданские лица могут быть выбраны в качестве цели нападения из-за своего значительного вклада в военные усилия, хотя они и не принимают непосредственного участия в военных действиях, может быть основано на недопонимании или неспособности провести различие между объектами, на которые можно нападать, и лицами, которые не могут подвергаться нападению. Военные объекты, например, оружейные заводы, могут подвергаться нападению; в соответствии с принципом соразмерности, нападение на военный объект не становится незаконным из-за возможного вреда, который такое нападение нанесет гражданскому лицу, работающему или по какой-то иной причине присутствующему на военном объекте. Поэтому нет военной необходимости выбирать в качестве индивидуальной цели рабочего оружейного завода или создающего оружие ученого, например, путем воздушной бомбардировки района, где он живет". Эта трактовка, однако, не учитывает того факта, что Лантратовка, где в результате обстрела погибли российские рабочие, находится не на территории России, а является оккупированной украинской территорией.