Британия не выдала визы российской делегации для участия в сессии ОБСЕ

Великобритания отказала в выдаче виз российской делегации для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на первого замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.

"С учетом нахождения всех членов постоянной делегации Федерального собрания России в санкционных списках Великобритании мы своевременно запросили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи нашим парламентариям въездных виз в Великобританию для участия в этом важнейшем межпарламентском мероприятии", – сказал Джабаров.

По его словам, Великобритания ответила, что не может выдать визы членам российской делегации, с какой бы целью они ни посещали страну. Джабаров добавил, что считает решение британского правительства возмутительным.

В конце марта Россия заблокировала продление миссии ОБСЕ в Украине. С 1 апреля миссия прекратила работу, которую вела в Донбассе с 2014 года. В середине апреля от сотрудников организации потребовали покинуть территорию самопровозглашённых республик.