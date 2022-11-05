Явление миру Евгения Пригожина. Кого напоминает "повар Путина": консильери при доне Корлеоне, Распутина при дворе Николая II или вышедшего из-под контроля загадочного американского полковника Курца, основавшего свою частную армию в джунглях Вьетнама? Не много ли чести основателю ЧВК "Вагнер", чьи "подвиги" измеряются не добрыми делами, а числом убитых его частной армией людей по обе стороны украинского фронта?

Москву возвращают в "зерновую сделку" после атаки на российские корабли в бухте Севастополя. Три дня шантажа Кремля не принесли результатов, Турция отказалась приостановить вывоз зерна по гуманитарному коридору из Украины. Как Эрдогану удалось переубедить Путина не идти на конфликт с Анкарой?

Владимир Путин объявил о завершении мобилизации, но россиянам продолжают приходить повестки. Почему президент России не подписывает указ о завершении мобилизации?

Биньямин "Биби" Нетаньяху вновь возвращается к власти в Израиле. Каким для Украины и России будет будущий лидер Кнессета – "патриарх израильской политики" Нетаньяху? Стоит ли Киеву рассчитывать на военную помощь Иерусалима?

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